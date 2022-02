Nostalgia della DC, Cassano rilancia l’idea di un contenitore centrista

Statoquotidiano.it, Foggia, 21 febbraio 2022 – “Michele Emiliano? È come Berlusconi, politicamente il più intelligente in Puglia. Oggi le civiche vanno di moda, ma c’è nostalgia della Democrazia cristiana”. Sono queste le dichiarazioni di Massimo Cassano, ex fuoriclasse del centrodestra, riportate da Repubblica. Oggi è notoriamente molto legato al governatore Michele Emiliano e ricopre il ruolo di direttore Arpal, l’agenzia per il lavoro. Massimo Cassano è soprattutto il leader della civica “I Popolari”, forza spiccatamente a trazione centrista.

Dopo l’entrata nel governo regionale di centrosinistra anche di Rocco Palese, altra ex punta di centrodestra, Cassano ha dichiarato a “Repubblica”: “L’effetto è che un po’ tutte le ideologie si sono perse. Emiliano è stato politicamente il più intelligente di tutti ad aggregare e allargare la coalizione di centrosinistra per vincere le elezioni”.

Secondo il dirigente Arpal il centrosinistra in Puglia sarebbe diventato più moderato e centrista, il centrodestra al contrario rappresenterebbe solo l’estrema destra:

“Quello che manca è un contenitore centrista. Oggi ancora di più abbiamo la nostalgia della Democrazia cristiana”.

Nel Paese sembrerebbe muoversi un “sentiment” tendente al centro, per l’ennesima volta. Non si tratterebbe solo di una “ristretta” questione regionale o locale. Sono anni che se ne parla: a voler essere realisti è un progetto che sta incontrando molteplici difficoltà. Il leader popolare Massimo Cassano è uno dei rappresentanti che sembra crederci con maggior forza ed entusiasmo da tempo, ma non è il solo.

“Oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo: dobbiamo costruire un’alternativa possibile al populismo e al sovranismo”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, al Palazzo dei Congressi dove si è svolta la seconda e conclusiva giornata del Congresso di Azione. A riportare queste dichiarazioni è l’ANSA.

“Il grande centro non esiste, esiste un’area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee. Diciamo no a Fdi e M5s perchè con loro non si governa, perchè dicono no all’Europa, ai vaccini”, aggiunge Calenda.

Bisogna capire se ci sarà il coraggio di rendersi effettivamente autonomi dalle forze di sinistra. Lega e Forza Italia potrebbero essere interessate ad un’area simile? Per loro, dopo l’esperienza del governo Draghi, la porta potrebbe essere già aperta.

Calenda sembra non accettare, almeno al momento, l’idea di un grande centro. Ma tant’è che comunque parla di terzo polo riformista. Insomma, attualmente esistono vari elementi che sembrano voler contribuire alla nascita di un polo costituito da moderati anche a livello nazionale.

Al di là della definizione politica, il progetto sembra voler rievocare la rinascita del centro, seppur riformista, non sembra esserci molto spazio per altre interpretazioni.

Sarà questa la volta buona per il riscatto dei moderati? Ai posteri l’ardua sentenza.

A cura di Gianluigi Cutillo, 21 febbraio 2022