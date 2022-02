Protesta autotrasportatori caro carburante, Rotice: “Il lavoro va difeso”

“Il rincaro dei carburanti mette in ginocchio il settore dell’autotrasporto e pare più conveniente spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita, con gravi conseguenze sulle prospettive di ripresa economica, in quanto i costi non sono più sostenibili”, fanno sapere dal fronte della protesta. Gli autotrasportatori chiedono un’interlocuzione ed un intervento urgente e reale da parte del Ministero dei Trasporti e del Governo.

Come sindaci, ci siamo resi disponibili a sottoscrivere un documento sulle criticità e sulle soluzioni da portare, assieme agli autotrasportatori, ai livelli istituzionali più alti come Prefettura, Ministero Trasporti e Governo. Il lavoro va difeso ed il blocco degli autotrasportatori metterebbe a rischio anche il funzionamento di altri settori e l’erogazione di servizi basilari della nostra quotidianità”.