FOGGIA, 21/02/2022 – “La storia si ripete. Dopo il caso di Barletta, dove ad una paziente oncologica è stato negato l’accesso alle cure presso il locale ospedale in barba alle linee di indirizzo regionale in tema Covid,

situazione similare viene segnalata a Foggia, all’Ospedale D’Avanzo, dove ad una utente sarebbe stata rifiutata l’esecuzione di una prestazione specialistica programmata poiché non in possesso di tampone. Vicende semplicemente inaccettabili, che stridono tanto con i principi costituzionali quanto con gli indirizzi della Regione Puglia ”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, che ha depositato la richiesta di audizione urgente in Terza Commissione Sanità della Direzione generale degli Ospedali Riuniti.

“Ricapitolando brevemente, stando alla denuncia, in data 10 febbraio 2022 presso il reparto di Pneumologia del summenzionato nosocomio si sarebbe consumato l’ennesimo diniego alle cure per una paziente foggiana, in possesso peraltro di regolare green pass e booster/terza dose vaccino, poiché la stessa non in possesso di esito tampone. Si tratta, com’è evidente, di un diniego inaccettabile, giustificato da una presunta circolare interna della struttura ospedaliera che “supererebbe” di fatto, ove acclarata, le linee di indirizzo della Regione Puglia la quale, lo ricordo, con circolare a firma del direttore del dipartimento Salute dott. Vito Montanaro, ha precisato che “non deve essere opposto alcun rifiuto ai pazienti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, anche se privi di green pass o tampone”. In questo caso, per di più, l’utente presentava regolare green pass.

E’ per questo motivo, per fare chiarezza una volta per tutte e per evitare il proliferarsi di situazioni analoghe che contravvengono alle più basilari normative in tema di accesso alle cure, che ho depositato richiesta di audizione al direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia che auspico possa essere incardinata quanto prima”.

Lo riporta il Consigliere regionale Puglia per la Lega Salvini Puglia Joseph Splendido.

Preg.ma Sig.ra

Presidente del Consiglio Regionale Avv. Loredana Capone

XI LEGISLATURA

Richiesta Audizione Urgente in Terza Commissione.

Oggetto: Negazione prestazione specialistica presso Ospedale Col. D’Avanzo Foggia

Gentilissimi Presidenti, Consiglieri ed Assessori,

il sottoscritto Consigliere Regionale, Joseph Splendido

PREMESSO che:

Come risulta da reclamo formale e relativa istruttoria avviata prot. 3288, a cui hanno fatto seguito articoli di stampa che hanno conferito alla vicenda negativa eco mediatica, in data 10 febbraio 2022 l’ospedale Col. D’Avanzo sito in Foggia, reparto Pneumologia, avrebbe negato ad un utente prestazione sanitaria di spirometria semplice regolarmente programmata;

Le ragioni di tale diniego, come risulta dalla denuncia formalmente depositata, risiederebbero nel mancato possesso di esito tampone da parte dell’utente in questione;

L’utente dichiara ai sanitari di essere in possesso di green pass e annessa terza dose booster, precisando che nessuna richiesta di tampone era pervenuta da parte della struttura sanitaria all’atto della prenotazione;

Tale obbligo, peraltro, non sarebbe indicato nelle raccomandazioni contenute nel cartaceo della prenotazione e nessun cartello all’ingresso dell’Ospedale e/o del Reparto di Pneumologia segnalano tale incombenza; analoga mancanza è da rinvenire nel sito internet istituzionale degli OO.RR. di Foggia;



SOTTOLINEATO che:

La Repubblica italiana, articolo 32 della Costituzione, garantisce il diritto alla salute di ogni cittadino;

Tale diniego vìola il dettame costituzionale;

La stessa Regione Puglia, con circolare a firma del direttore del dipartimento Salute dott. Vito Montanaro, ha precisato che “non deve essere opposto alcun rifiuto ai pazienti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, anche se privi di green pass o tampone”;

Dalla formale denuncia depositata si apprende che la struttura sanitaria avrebbe “superato” le linee guida regionali attraverso una circolare interna redatta dal Direttore del Dipartimento nella quale si subordinerebbero le indagini strumentali al previo esperimento di un tampone;

EVIDENZIATO che:

– Esiste una gerarchia delle fonti che decreta, per legge, la predominanza di alcune fonti normative rispetto ad altre di grado inferiore;

– Che nel caso di specie tale rapporto non appare essere stato rispettato;

– Che esistono principi costituzionali inderogabili quando si parla di salute;

– Che sono state depositate dal sottoscritto presso codesta Istituzione ulteriori richieste di audizione per casi analoghi di mancate prestazioni sanitarie verificatisi in altre strutture della Regione (vedi ospedale Barletta);

– Che la denuncia formale dell’utente in questione avrebbe generato relativa istruttoria;

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Consigliere regionale

CHIEDE

Audizione al direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia per chiarire i termini della vicenda e l’eventuale esistenza di provvedimenti interni confliggenti con le linee di indirizzo regionali per ciò che concerne il diritto alle cure in tempi di Covid.

Foggia, 21 febbraio 2022

Il Consigliere Regionale Joseph Splendido