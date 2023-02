Addio al giornalista Antonio Tufariello, per 40 anni ha raccontato Cerignola

StatoQuotidiano, 21 febbraio 2023.Ci ha lasciato oggi Antonio Tufariello, 68 anni, voce storica del giornalismo di Capitanata, per trent’anni ha raccontato Cerignola e il basso Tavoliere. Ha combattuto la sua battaglia contro un brutto male, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i tanti che lo conoscevano, amici, colleghi, esponenti politici che, sui social, stanno porgendo le loro condoglianze per il lutto.

Si è occupato di cronaca, di sport, di sanità, ha collaborato con varie testate locali fino alla Gazzetta del Mezzogiorno. “Con dolore e profondo dispiacere- scrive il sindaco Francesco Bonito- apprendo la notizia della scomparsa di Antonio Tufariello, voce storica del giornalismo locale e de La Gazzetta del Mezzogiorno. Ci lascia una persona perbene, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente nei miei lunghi anni di attività politica e professionale. Tutta la città di Cerignola e l’intera Amministrazione Comunale si uniscono al dolore dei suoi familiari. Ciao Antonio”.