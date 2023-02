Campi Diomedei di Foggia, almeno tre mesi per ultimare i lavori

StatoQuotidiano, 21 febbraio 2023. Tre mesi ancora per finire i lavori ai Campi Diomedei di Foggia, come minimo, e per valorizzare il parco urbano. È stata approvata la variante in corso d’opera, senza aumento di spesa, e superato, si spera, lo stallo di lavori che vanno avanti da cinque anni e hanno già visto una proroga a giugno del 2021 “per una richiesta di ridefinizione dei termini contrattuali”.

Tutto il pregresso dei Campi Diomedei è raccontato nella determina che approva la variante, un percorso a ostacoli fra vincoli della Soprintendenza (Barletta-Andria-Trani e Foggia) e “intoppi” o soprese in corso d’opera. Ricordiamo che il progetto è stato approvato dal Comune di Foggia nel 2015, costa 7 milioni e 750 mila euro di cui 2 milioni e mezzo con finanziamento della Regione Puglia, (a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e sui fondi PO PUGLIA 2014-2020) e 5milioni e 250mila euro con cofinanziamento comunale, approvato con determinazione dirigenziale nel 2019.

E dopo la proroga di giugno 2021 cosa n’è stato dei lavori? Diciamo prima che il 30 marzo dello stesso anno il Comune di Foggia ha ricevuto in consegna il marciapiede prospiciente viale Fortore, dall’ incrocio con via Mazzei all’incrocio via Guglielmi. Ad agosto 2021, invece, il tratto prospiciente via Guglielmi.

I marciapiedi, così come constatato dai passanti e dai corridori, sono completati, almeno nella parte citata, ma fatto il perimetro, o quasi, vorremmo capire quando l’area sarà fruibile. Ultimamente si è visto un nuovo movimento nel cantiere, oltre a essere già definite molte sue parti.

Facciamo un passo indietro e leggiamo cosa ci dice l’ultima determina a riguardo: “In data 08/04/2021 la Direzione Lavori, a seguito del ritrovamento, all’interno delle aree di cantiere interessate da lavori di scavo, di una linea di alimentazione elettrica della rete di pubblica illuminazione ad una profondità dal piano campagna ben al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente (cm. 60 dal piano stradale all’estradosso del cavidotto), chiedeva al RUP autorizzazione per disporre l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della linea mediante apposito Ordine di Servizio. Nel contempo la DL chiedeva, altresì, l’autorizzazione ad apportare le varianti progettuali al programma costruttivo di contratto finalizzate ad ottemperare alle prescrizioni della competente Soprintendenza Archeologica”.

Questo è stato il grande ultimo intoppo, anche perché la Sovrintendenza aveva già chiesto lumi sull’aggiornamento dei percorsi interni e delle “trincee archeologiche”.

A giugno 2021 il Comune riconvoca le ditte per stabilire “la necessità di avere un puntuale riscontro dei lavori eseguiti, in considerazione del tempo trascorso e delle problematiche che il loro rallentamento stava procurando su tutto il procedimento amministrativo”.

Scatta l’anno, è il 26 gennaio 2022 quando viene trasmessa dalla Direzione dei Lavori la documentazione relativa alla perizia di variante, in risposta a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia. La variante è stata approvata – da cui la determina di cui trattiamo- con l’affidamento dei lavori e loro proroga “di giorni 90 naturali e consecutivi”. E siamo già all’estate 2023.

Paola Lucino, 21 febbraio 2023