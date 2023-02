Comune di Mattinata, parte “Futurèxtra – Le Professioni del Futuro”

MATTINATA (FOGGIA), 21/02/2023 – Prende il via “Futurèxtra – Le Professioni del Futuro”, azione trasversale prodotta in seguito all’aggiudicazione, da parte del Comune di Mattinata, dell’avviso pubblico indetto dal Regione Puglia “Punti Cardinali” che ha previsto una dotazione finanziaria pari a 90.500 €.

Il progetto deve essere considerato quale spin off del Piano Strategico del Turismo Condiviso, promosso dal Comune di Mattinata e redatto in maniera partecipata da tutti gli operatori del comparto turistico, che ha evidenziato come la Formazione debba assurgere a pilastro dello sviluppo territoriale, endogeno, strategico e duraturo. Attraverso la presentazione del progetto “Orienta Network”, il Comune di Mattinata (Ente Capofila) realizzerà e coordinerà attività vitali per lo sviluppo professionale del nostro territorio, le stesse che contribuiranno alla nascita di una comunità orientativa educante.

Con l’attuazione di percorsi orientativi di elevata qualità che accompagneranno i cittadini dai 06 ai 29 anni in un processo di lifelong learning, si andrà ad incentivare una crescita professionale sostanziale per il futuro lavorativo dei singoli utenti. Tale misura prevede lo sviluppo di tre linee di intervento a loro volta così suddivise:

50 Orientation Labs, ovvero laboratori didattici, esperienziali o narrativi realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi lavorativi;

720 ore di Orientation Desk, ovvero sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali; 8 Job Days, ovvero giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio.

Potranno aderire a Futurèxtra i seguenti utenti:

• studentesse e studenti delle scuole primarie; • studentesse e studenti delle scuole secondarie di I grado; • studentesse e studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e di istruzione e formazione professionale; • studentesse e studenti di percorsi di studio ITS e universitari; • persone disoccupate, inoccupate e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; • persone occupate che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio; • le famiglie di tutti le persone individuate nei punti precedenti.

A dare maggiore rilevanza strategica al progetto sono i soggetti che costituiscono il ricco partenariato avviato per la realizzazione delle singole attività: Adtm Srl, AKA Srl, Co.Str.I.Re – Factory estrazione dei talenti, Humangest Spa, Consorzio IN.TE.SE., Projecting STP SS, Università degli Studi di Foggia e Associazione Dauniatur Aps.