In ricordo del Prof. Giuseppe (Peppino) Sapone, grande animatore del Carnevale di Manfredonia

Il prof. Giuseppe Sapone (per tutti Peppino), nato a Manfredonia il 9 giugno 1930, è stato per anni grande animatore del Carnevale di Manfredonia. Dottore agronomo, per più di un trentennio è stato docente di Scienze Naturali presso l’Istituto Magistrale “A.G. Roncalli” di Manfredonia.

Molto apprezzato nell’ambiente scolastico, per la sua serietà e autorevolezza e per la sua comprensione nei confronti dei suoi studenti e studentesse, era considerato una “colonna portante del Magistrale”. Ma aldilà del suo ruolo di professore, Peppino va ricordato per sua grande passione per il Carnevale. E’ stato dagli anni ’60 fino al 1990, insieme a suo cugino Giuseppe Sapone, abile ideatore e costruttore di artistici carri allegorici di cartapesta.

I due cugini professori, detti “i Pepponi”, con la collaborazione di Vincenzo Giordano “Celline”, Franco Sammarco, Paolo Riccardi, Matteo Attanasio, dei pittori Matteo Santoro e Pasquale Impagnatiello e studenti che frequentavano l’Istituto Magistrale “Roncalli”, hanno realizzato nel tempo opere in cartapesta di livello, che hanno conseguito numerosi premi, nel concorso per carri allegorici. Mi riferiva anni fa Peppino, che lui insieme a suo cugino Giuseppe (quest’ultimo, bravo cartapestaio e valente docente di matematica al Magistrale), sono stati i promotori di innovazioni nella preparazione e costruzione dei carri allegorici in cartapesta, con nuove tecniche di allestimento.

Per anni, Peppino Sapone, è stato insieme alla prof.ssa d’arte Sipontina Mazzone, ideatore e organizzatore di spettacolari e coinvolgenti gruppi mascherati partecipanti alle sfilate del Carnevale, con le studentesse e gli studenti che frequentavano l’Istituto Magistrale “Roncalli”. Peppino, è stato anche autore di testi teatrali recitati in teatri locali e di brillanti atti unici.

Quest’ultimi, rappresentati con successo, in occasione del Carnevale, sempre dai ragazzi e dalle ragazze che frequentavano il Magistrale, nella manifestazione: ”Venti minuti con il tuo Carnevale”. Nel 1994, in occasione della 41^ Edizione del Carnevale Dauno, gli è stato conferito l’incarico di presidente del Comitato Organizzatore, ottenendo quell’anno grande successo. Tale mandato, lo ha tenuto anche nelle Edizioni del 1995 e 1997, riscuotendo sempre grandi consensi per l’organizzazione e la riuscita della importante kermes carnascialesca di Manfredonia.

Organizzatore di gite scolastiche d’istruzione, dove esternava la sua travolgente simpatia, il prof. Sapone, è stato anche promotore di serate danzanti indimenticabili in costume, con amici e parenti, presso la sua masseria “Mustazze” (Mustazzo), dove esplodeva tutta la sua dirompente allegria di animatore e di trascinatore che coinvolgeva tutti i festanti.

Va detto, che la masseria “Mustazze”, una tenuta rurale dell’agro sipontino dell’800, quando fu acquistata nel 1962 da Peppino, era in uno stato di abbandono totale. Recuperata, con un appropriato restauro dell’antico casato, è stata magnificamente valorizzata e trasformata nel tempo in agriturismo e resi floridi i terreni di appartenenza con coltivazioni agricole all’avanguardia. Va evidenziato, che il prof. Sapone è stato nel corso della sua vita anche un bravissimo agronomo. Per questa sua attività, riscosse molta stima tra gli agricoltori del territorio.

A tal proposito, dal 1955, nel corso della riforma agraria, ha esercitato l’attività di libero professionista in qualità di progettista e perito tecnico. Per questa sua professione, nel 1995, ha ricevuto dall’Ordine dei dottori agronomi di Capitanata, l’attestato di benemerenza, per i quarant’anni di professione nel campo agricolo. Peppino, non ha mai abbandonato anche il lavoro di imprenditore agricolo. Va ricordato, altresì, che il prof. Sapone, fino a tarda età, è stato sempre impegnato nella diligente sperimentazione di nuove tecniche di coltivazioni agricole nei terreni di sua proprietà ereditati dalla sua famiglia, agricoltori da generazioni. L’amico Peppino, persona intraprendente e affabile, ci ha lasciati il 3 aprile 2022, alla veneranda età di 91 anni.

**Nella copertina, la vignetta satirica inedita, del talentuoso caricaturista sipontino Francesco Granatiero dedicata al prof. Peppino sapone.

Francesco Granatiero (Manfredonia 1971). Caricaturista, illustratore ed esperto di Storia della Satira. E’ il principale studioso di Antonio Manganaro (tra i maggiori disegnatori umoristici italiani del sec. XIX). Dal luglio 2014 è stato chiamato a collaborare, in qualità di esperto di Storia della Satira, alla prestigiosa rivista satirica italiana “Buduàr”-Almanacco dell’arte leggera. Giornale mensile online diretto dal Dino Aloi e Alessandro Prevosto.

fotogallery Franco Rinaldi