Manfredonia, messaggio per la Quaresima 2023 di padre Franco Moscone

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/02/2023 – “Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra”.

L’appello di Papa Francesco, al termine dell’udienza generale di Mercoledì 08 Febbraio, invoca un aiuto collettivo e “concreto” per sostenere vittime, feriti, familiari e soccorritori del terremoto. Continua a crescere, infatti, il numero delle vittime accertate, mentre sono ancora diverse migliaia le persone disperse e quelle ferite. Drammatica anche la condizione dei sopravvissuti, che hanno bisogno di tutto, stretti tra le difficoltà del reperimento di cibo e acqua e le rigide condizioni climatiche.

Ogni anno, con il Mercoledì delle Ceneri, le comunità cristiane intraprendono il nuovo cammino Quaresimale. Un cammino penitenziale, di cura della propria interiorità e di apertura agli altri, soprattutto verso chi è più nel bisogno. Gli strumenti che la Chiesa da sempre propone per questo cammino sono la preghiera, il digiuno e l’elemosina, strumenti che permettono di collocare al posto giusto noi stessi, Dio e gli altri. Quaresima è tempo di carità, che “vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno”, rimane “la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza”.

Pertanto il 22 Febbraio 2023 Mercoledì delle Ceneri è indetta la Colletta Diocesana per sostenere le popolazioni di Turchia e Siria. Anche tutta la Quaresima di Carità sarà destinata al sostegno di queste popolazioni. L’auspicio è che la nostra Arcidiocesi, attraverso il sostegno e il coinvolgimento di tutti i fedeli, possa porre in essere segni di autentica unione sinodale e offrire aiuti preziosi in risposta alla tragedia umanitaria in atto.