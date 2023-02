Seasif, Prencipe: “A Macchia una centrale elettrica e un mega deposito di gasolio”

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/02/2023 – “๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐š ๐๐ข ๐Œ๐š๐œ๐œ๐ก๐ข๐š ๐ง๐จ๐ง ๐œโ€™๐žฬ€ ๐ข๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐ž๐ ๐š ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐€๐†๐„๐‘ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐œ๐ข๐œ๐ฅ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š, fortemente voluto dal Comune di Monte Santโ€™Angelo, che si รจ candidato ed ha ottenuto il cospicuo finanziamento regionale per la sua costruzione.

* ๐ผ ๐‘›๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘–๐‘› ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘“๐‘œ๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘–๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž ๐‘†๐‘๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž๐‘“๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘Ž

๐€ ๐ฅ๐ž๐ ๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐ž circolate nei giorni scorsi, ๐ฅ๐š ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญ๐šฬ€ ๐’๐„๐€๐’๐ˆ๐ , attraverso la sua partecipata Geochem s.r.l. ๐ฏ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐›๐›๐ž ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ฏ๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐ž๐ซ๐š ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐š, ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐œ๐š ๐๐ข ๐Ÿ’๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Œ๐†๐–, ๐œ๐จ๐ง ๐ญ๐ฎ๐ซ๐›๐ข๐ง๐ž ๐š ๐ ๐š๐ฌ ๐ž ๐š ๐ฏ๐š๐ฉ๐จ๐ซ๐ž, ๐ญ๐ซ๐š ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ โ€œ๐œ๐จ๐ฆ๐›๐ข๐ง๐š๐ญ๐žโ€. E vorrebbe costruirla proprio nellโ€™Isola 5 dellโ€™ex stabilimento Enichem – quella della torre di raffreddamento che saltรฒ in aria nel 1976 โ€“ su una superficie di 4 ettari, pari al doppio di quella necessaria, perchรฉ ๐ฌ๐ž ๐ง๐ž ๐ข๐ฉ๐จ๐ญ๐ข๐ณ๐ณ๐š ๐Ÿ๐ข๐ง ๐โ€™๐จ๐ซ๐š ๐ข๐ฅ ๐ซ๐š๐๐๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐จ, โ€œove le necessitร del territorio lo richiedesseroโ€.

Giร , perchรฉ pare che siano proprio le necessitร del territorio a richiedere questa straordinaria produzione di energia, mica altro! Fatto รจ che, per la sola centrale, Geochem sarebbe pronta ad investire 380 + 75 milioni di euro, rispetto ai 500 complessivamente previsti: il che significa che ๐ฅ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š ๐๐ข ๐ ๐ซ๐š๐ง ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐š ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ญ๐ซ๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ญ๐ข. E, insieme al mega deposito di carburante, pare sia quello di piรน probabile realizzazione.

Piรน dโ€™uno ha evidentemente dimenticato o forse non sa che ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ ๐ข๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š ๐Ÿ๐ž๐œ๐ž ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐š๐ฅ ๐“๐€๐‘ Puglia di Bari (con Campo Sindaco e chi scrive come avvocato) ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐๐ข๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐„๐ง๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฆ ๐’.๐ฉ.๐€. ๐ฅ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐จ๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ž๐ฑ ๐ฉ๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐œ๐ก๐ข๐ฆ๐ข๐œ๐จ (della potenza termica complessiva di ๐Ÿ’๐Ÿ๐ŸŽ,๐Ÿ“ ๐Œ๐†๐–, da alimentare a gas naturale), che aveva avuto giร tutte le autorizzazioni dai Ministeri competenti, oltre che dal Comune di Monte Santโ€™Angelo. Sostenemmo nel giudizio che non era possibile riattivare una centrale di quelle caratteristiche e dimensioni in unโ€™area super inquinata e ancora tutta da bonificare. ๐„ ๐ข๐ฅ ๐“๐€๐‘ ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ ๐œ๐ข ๐๐ข๐ž๐๐ž ๐ซ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž.

Avranno anche dimenticato o forse non sanno che ๐ ๐ข๐šฬ€ ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ• ๐ข๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š ๐ฌ๐ข ๐žฬ€ ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐จ ๐๐ž๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐›๐š๐ญ๐จ๐ข ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ซ๐ž๐ญ๐ข ๐๐ข ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐ž๐ซ๐ข ๐๐ข ๐ ๐š๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐š๐ง๐จ ๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐๐จ (๐†๐๐‹). ๐†๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐จ๐ ๐ ๐ข ๐’๐„๐€๐’๐ˆ๐ ๐ก๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐จ, con una capacitร complessiva di 55.000 mc. ๐๐ž๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฌ๐š? ๐”๐ง ๐ฆ๐ž๐ ๐š ๐๐ž๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ ๐š๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, che sarร caricato in autocisterne (anche quattro contemporaneamente), navi e bettoline. Immaginate che bel traffico su strada e per mare, specie dโ€™estate. Ma lโ€™Unione Europea non ha detto che nel 2035 non si potranno piรน produrre motori a combustione?

๐„๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ• ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐š ๐œ๐ก๐ข ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž, ๐š๐ฅ๐ฅ๐จ๐ซ๐š ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š, ๐œ๐ข ๐Ÿ๐ฎ๐ซ๐จ๐ง๐จ ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ข ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐ข ๐๐ข ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐จ ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐š๐ญ๐š ๐š๐ ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ฌ๐ข ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐จ ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐ž๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐›๐š๐ญ๐จ๐ข ๐ž๐ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ฌ๐ญ๐จ๐œ๐œ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐๐ข ๐ ๐š๐ฌ๐ž ๐๐ข ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ข ๐œ๐š๐ซ๐›๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ž๐š. Non volemmo che in alcun modo, ad una distanza cosรฌ vicina dallโ€™abitato di Manfredonia, si potesse nuovamente incorrere nei rischi connessi al deposito ed allโ€™utilizzo di quelle sostanze.

๐„ ๐ซ๐ข๐ฎ๐ฌ๐œ๐ข๐ฆ๐ฆ๐จ ๐š ๐ฌ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ฅ๐š, ๐ฌ๐ž๐›๐›๐ž๐ง๐ž ๐€๐†๐ˆ๐๐†๐€๐’ ๐ž ๐ˆ๐’๐Ž๐’๐€๐‘ (๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐„๐๐„๐‘๐†๐€๐’) ๐ฌ๐ข ๐Ÿ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐จ ๐ ๐ข๐šฬ€ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž, rispettivamente con uno e con due progetti di depositi costieri di gas, ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ ๐ซ๐š๐๐ฎ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅโ€™๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ข ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐จ๐ฏ๐ฏ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ๐ž, gestiti dal Consorzio Manfredonia- Sviluppo (costituito da ENISUD e dalla finanziaria della Regione Puglia) nellโ€™ambito delle iniziative avviate a partire dal 1993 per dare unโ€™alternativa occupazionale ai circa 900 lavoratori dello Stabilimento Enichem e alle centinaia dellโ€™indotto.

๐„ ๐ฌ๐ขฬ€ ๐œ๐ก๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐จ๐ซ๐š ๐œโ€™๐ž๐ซ๐š ๐ฅ๐š ๐ง๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ž ๐ฅโ€™๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ข ๐ฏ๐š๐ฅ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ž ๐๐ข ๐š๐ ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ ๐ซ๐š๐๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐๐š๐ซ๐ž ๐ฎ๐งโ€™๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ญ๐š ๐š ๐ช๐ฎ๐ž๐ข ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข, ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ง๐๐จ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€. La Sovvenzione Globale e il Contratto dโ€™Area erano nati con quegli obiettivi.

Ma ๐จ๐ ๐ ๐ข, ๐œ๐ก๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐œโ€™๐žฬ€ ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐ž๐ฆ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐จ๐œ๐œ๐ฎ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐จ๐ง๐ž ๐ง๐ž๐ ๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ข, ๐œ๐ก๐ž ๐ง๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐œโ€™๐žฬ€ ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐ซ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ž๐š, ๐ช๐ฎ๐š๐ฌ๐ข ๐Ÿ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ ๐ข๐จ๐œ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Œ๐จ๐ง๐จ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข, con centrali termoelettriche, depositi di carburanti, impianti di frantumazione e di estrazione di bentonite e metalli rari (con quantitร pari a 2 milioni di tonnellate allโ€™anno di minerali da movimentare e da stoccare, chissร come e per quanto tempo), impianti di produzione di e-metanolo (liquido tossico con vapori facilmente infiammabili), ed altro di questo genere?

๐‚๐จ๐ง ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ซ๐ข๐œ๐š๐๐ฎ๐ญ๐š ๐จ๐œ๐œ๐ฎ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž? Sulla carta complessivamente โ€œ200 risorseโ€, poco piรน della metร del personale occupato dalla sola Sisecam (ex Sangalli).

๐„ ๐ฌ๐จ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ, volendo (almeno per ora) mettere da parte i problemi di impatto ambientale, ๐œ๐จ๐ง ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐ข๐๐ž๐š ๐๐ข ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ? Con quale rapporto con le altre attivitร economiche e produttive, tradizionali e non? ๐’๐จ๐ง๐จ ๐๐ฎ๐ž ๐š๐ง๐ง๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ซ๐๐จ ๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š ๐ž ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐จ ๐œ๐ก๐ž, ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐™๐„๐’, ๐ก๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฌ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฅโ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐จ ๐š๐ ๐š๐ฏ๐ฏ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ฅโ€™๐€๐๐๐„๐€, per fare del sito ex Enichem unโ€™area produttiva paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata e, soprattutto, ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฏ๐ž๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฅ๐ฎ๐จ๐ ๐จ ๐ž๐ ๐ฎ๐ง๐จ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐๐ข ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ž๐š, ๐๐ž๐ข ๐ฌ๐ฎ๐จ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐ž๐ฆ๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ž ๐ฉ๐จ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ž ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€.

๐„ ๐ฌ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ข ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐’๐š๐ง๐ญโ€™๐€๐ง๐ ๐ž๐ฅ๐จ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ง๐ž ๐š ๐ฆ๐ž๐ง๐จ (tanto, il territorio รจ loro e alla fine saranno loro a decidere, comโ€™รจ stato ribadito senza mezzi termini nelle ultime comunali a Monte), ๐ข๐ฅ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š โ€ฆ ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐๐ข ๐ฅ๐ž๐ ๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐ข ๐๐ž๐Ÿ๐ข๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ข, ๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ง๐๐จ ๐š๐ ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ข ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข. ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐’๐„๐€๐’๐ˆ๐ ๐ฏ๐š ๐š๐ฏ๐š๐ง๐ญ๐ข, acquista le aree, prende in concessione tre banchine del porto industriale e il possesso dei nastri trasportatori, contando anche sulla velocizzazione dei tempi procedimentali assicurati dalla normativa sulle ZES.

๐„ ๐š ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š? โ€œ๐“๐ฎ๐ญ๐ญโ€™๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญโ€, abbiamo fatto dire questโ€™anno a Zโ€™ Pepp, la maschera del nostro Carnevale. ๐๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ซ๐ž โ€ฆ ๐œโ€™๐žฬ€ ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ”. ๐†๐š๐ž๐ญ๐š๐ง๐จ ๐๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ข๐ฉ๐ž *๐‘‘๐‘Ž๐‘™ โ€œ๐ท๐‘–๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘”๐‘™๐‘–๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ *