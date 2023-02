Un Manfredoniano alla testa del Made in Italy Tecnologico

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/02/2023 – (italianiovunque.com) Il mare, il nuoto, i viaggi, la cucina, l’innovazione, la tecnologia e… l’Italia, con le sue eccellenze da valorizzare agli occhi del mondo.

Sono le passioni di Max Brigida, imprenditore pugliese classe 1975, che in collaborazione con Assosoftware ha da poco lanciato ISWEEK, il primo evento mai realizzato nel nostro Paese interamente dedicato ai Software Italiani. Tre giorni di tavole rotonde, conferenze e workshop, con relatori ed ospiti di rilievo, volti a mettere in luce il modo della tecnologia made in Italy. Lui, che da anni si dedica con un entusiasmo trascinante al mondo digitale e tecnologico, spiega così questa nuova iniziativa:

Per questo primo anno l’evento sarà online, in streaming dal 24 al 26 maggio, con la presenza di noti Ceo & Founders “ispirazionali” dell’ecosistema tecnologico italiano. Il nostro Paese è noto per la moda, il design, il cibo e le auto di lusso, ma sono convinto che sia arrivato il momento di creare un movimento che metta in luce anche il Made in Italy tecnologico, dove c’è tantissimo talento e imprese eccellenti. ISWEEK vuole essere tutto questo.

italianiovunque.com