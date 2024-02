“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore della provincia Bat, il dottor Alfredo Fabbrocini, che si è insediato questa mattina. Una figura di alto profilo, con una lunga esperienza nella lotta alla criminalità. La collaborazione e disponibilità nei suoi confronti saranno massime, per il bene della nostra provincia. Sono certa che il lavoro in sinergia porterà al cambiamento culturale per cui siamo impegnati assieme alle altre istituzioni, i cui protagonisti, come sottolineato oggi dal questore, devono essere i cittadini. Quel cambiamento culturale indispensabile per combattere l’illegalità”.

