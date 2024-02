Foggia - Un Foggia tutto cuore all'Ezio Scida di Crotone fa l'impresa recuperando due reti nella ripresa e impattando 2-2 al termine di un match sofferto e avvincente dal punto di vista emozionale. Alla Final Four i rossoneri troveranno il maestro Zdenek Zeman con il suo Pescara.

FOGGIA – Foggia-Crotone alla 28esima giornata di Serie C è già stata giocata: annata 1949/1950, 2-0 per i rossoneri al triplice fischio finale.

Gli altri 11 testa a testa raccontano di padroni di casa in netto vantaggio: 8-2 per vittorie, 17-9 per marcature, mentre i segni X ammontano a 2.

Fra l’altro entrambi i pareggi sono arrivati con lo stesso punteggio: 2-2 sia nel 1950/1951 che nel 2003/2004.

Da sottolineare che questa sfida vanta anche un passaggio dalla cadetteria: 2018/2019, 0-2 con centri di Rohden al 6’ e Zanellatoal 14’.

Lo scorso campionato Foggia-Crotone andò in scena due volte. Il 15 ottobre 2022, per l’ottavo turno, 1-0 con gol di Vuthaj al 51’; il 27 maggio 2023, in occasione dei play-off, 1-0 con centro di Peralta al 65’.

Insomma, due vittorie col minimo scarto arrivate nella ripresa.

Terminiamo questa parte storica ricordando il risultato dell’andata: 2-1 per i Pitagorici, capaci di rimontare e sorpassare (con Gomez e Vitale) il vantaggio dei Satanelli (firmato Tonin).

Situazione in classifica.

Foggia con 32 punti (8V – 8X – 11P con 26GF e 32GS), di cui 23 allo Zaccheria (6V – 5X – 3P con 17GF e 13GS). Viene da 2 successi di fila. In questo torneo mai ha fatto tris! L’ultima volta con 3 vittoria in serie fu fra il 28esimo e il 30esimo turno 2022/2023 (contro Juve stabia, Fidelis Andria, Viterbese).

Col 2-0 sul Brindisi ha ritrovato quel clean sheet che mancava dalla 17esima giornata. Crotone che si trova a quota 43 (11V – 10X –6P con 42GF e 31GS), 19 dei quali lontano dallo Scida (5V – 4X– 4P con 20GF e 15GS). Non fa bottino pieno dal 21esimo turno, 4-0 in casa della Turris, poi ecco 5 pareggi e 1 KO che sono costati la panchina a Lamberto Zauli.

CONFRONTI DIRETTI FOGGIA–CROTONE NEICAMPIONATI PROFESSIONISTICI*

12 incontri disputati

8 vittorie Foggia

2 pareggi

2 vittorie Crotone

17 gol fatti Foggia

9 gol fatti Crotone

CONFRONTI DIRETTI FOGGIA–CROTONE IN SERIE C*

11 incontri disputati

8 vittorie Foggia

2 pareggi

1 vittoria Crotone

17 gol fatti Foggia

7 gol fatti Crotone

* Conteggiato anche il play-off al termine della stagione 2022/2023.

Statistiche calcio FootStats.it per Foggiacalciomania.