MANFREDONIA (FOGGIA) – In occasione delle Elezioni del Parlamento europeo di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Manfredonia possono esercitare il diritto di voto a Manfredonia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’ltalia, presentando domanda entro lunedì 11 marzo 2024. Le domande presentate oltre il termine innanzi indicato non saranno accolte.

La domanda, da compilare, firmare e accompagnare con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, può essere consegnata:

personalmente, presso l’Ufficio Elettorale in Piazzale Alessandro Galli – Palazzo della Sorgente, negli orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 9 alle ore 11 dalle 17.00 alle 18,00, giovedì dalle 9 alle 11;

tramite e-mail all’indirizzo: elettorale@comune.manfredonia.fg.it;

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: elettorale@comunemanfredonia.legalmail.it

per posta raccomandata all’indirizzo Ufficio Elettorale – Piazzale Alessandro Galli – Palazzo della Sorgente – 71043 Manfredonia (FG)

Il modello di domanda è disponibile anche sul sito internet del Ministero dell’Interno al link https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2024.

Non dovranno presentare istanza i cittadini dell’Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Manfredonia per le elezioni del Parlamento europeo.

Nell’occasione potrà anche essere presentata apposita domanda, da formulare con le stesse modalità anzidette, per l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale, (prevista dal D.Lgs. 197/1996).

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 0884/519604 – 0884/519605, il martedì dalle ore 9 alle ore 11 – dalle 17.00 alle 18,00 – giovedì dalle 9,00 alle 11,00.

Per compilare il modulo per l’elezione del Parlamento europeo (modello n. 1) è necessario aprirlo con il programma Adobe Reader versione 8 o superiore.

Nell’eventualità che lo stesso venisse aperto direttamente con il browser potrebbe non essere possibile utilizzarlo; in tal caso sarà necessario salvare il file sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, notebook) e successivamente aprirlo con Adobe Reader.