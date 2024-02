Vico del Gargano. In un’epoca cruciale per la gestione delle realtà periferiche, il Sindaco di Vico del Gargano, nei primi mesi del suo mandato, ha abbracciato una visione ambiziosa volta a preservare e rivitalizzare il patrimonio agricolo storico del territorio.

Attraverso una lettera aperta, il Sindaco sottolinea l’importanza di guardare oltre l’orizzonte, sognando e agendo per affrontare le sfide demografiche e il declino della qualità della vita che affliggono le comunità periferiche.

Il fulcro di questa visione è l’agricoltura, in particolare gli uliveti che rappresentano l’ultimo baluardo del paesaggio agrario del Gargano.

Con una consapevolezza acquisita nel suo mandato, il Sindaco si impegna a preservare e valorizzare questa preziosa eredità, costituita dagli ulivi piantati dai predecessori duecento/trecento anni fa. Il patrimonio di circa mille ettari di uliveti secolari, considerati autentici monumenti verdi, contribuisce in modo significativo all’identità economica e culturale del territorio.

Il Sindaco rivela il lavoro incessante svolto dalla sua amministrazione sin da ottobre scorso per affrontare concretamente il problema. Sottolinea l’assenza di studi approfonditi e di adeguati governi nel settore agricolo delle realtà come quella del Gargano e annuncia l’elaborazione di un Piano strategico di recupero e valorizzazione della secolare olivicoltura di Vico del Gargano.

Questo piano ambizioso coinvolgerà diverse strategie, dall’aspetto storico e archeologico a quello gastronomico e cosmetico, mirando a rivitalizzare economicamente il settore e a contrastare l’abbandono progressivo del territorio. Il Sindaco anticipa la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolgerà anche ricercatori dell’Università di Foggia.

Tra le idee strutturali del piano, spiccano la creazione di una Scuola dell’olio per la formazione di esperti del settore, un Museo dell’olio per il restauro funzionale del trappeto Maratea e la promozione della tecnica tradizionale di molitura, oltre a una formazione permanente per gli olivicoltori locali.

Tuttavia, il Sindaco sottolinea che il successo del piano dipenderà dalla promozione, condivisione e sostegno. Con un appello alle forze economiche, imprenditoriali, istituzionali e alle categorie di settore, invita Confindustria, Camera di Commercio, Ente Parco del Gargano, Provincia, Regione, Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri a condividere e sostenere questa iniziativa.

L’appello del Sindaco conclude con la speranza di un positivo riscontro, auspicando una collaborazione che possa contribuire a costruire un futuro sostenibile e prospero per la comunità di Vico del Gargano e le generazioni future.