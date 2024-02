TRINITAPOLI (BAT) – Visita nelle stazioni dei carabinieri di Trinitapoli e Margherita di Savoia del Gen.Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Puglia.

“Dovete essere i protagonisti del territorio, punti di riferimento per ogni cittadino” queste sono state le parole di apertura promosse dal Gen. Del Monaco, indirizzate ai militari della Stazione di Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Il Generale dopo aver visitato i locali delle Stazioni accompagnato dai rispettivi comandanti, ha tenuto un discorso incentrato sulla figura del carabiniere e l’importanza dello stesso in contesti in cui bisogna prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità specialmente avendo un occhio di riguardo per i reati di violenza di genere.

L’alto ufficiale, continuava asserendo che il mestiere del carabiniere è affascinante e allo stesso tempo impegnativo in quanto essere carabinieri è da sempre sinonimo di affidabilità.

Al termine dell’incontro il Generale Del Monaco ringraziava tutti i militari per il lavoro svolto a favore del cittadino.

A cura di Michele Mininni