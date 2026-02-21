lettera aperta a StatoQuotidiano.it, 21 febbraio 2026

Dopo aver appreso la notizia della “marcia su Roma” intrapresa dai dipendenti di Casa Sollievo nei confronti dell’attuale dirigenza, tradottasi nel deposito di 1.300 decreti ingiuntivi (viene spontaneo pensare a come si stiano fregando le mani gli avvocati che seguiranno le istanze!) e aver letto il comunicato dell’amministrazione, intriso di scoraggiamento e di una velata nota di pessimismo, scavando tra i ricordi scolastici è venuto alla mente il detto: “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”.

Lungi dal voler offendere l’intelligenza di qualcuno, ma la domanda che sorge spontanea è: “Ma davvero?”. E, di seguito, altri interrogativi:

Qualcuno ha mai messo in dubbio la continuità dell’operato dei dipendenti di Casa Sollievo e il riconoscimento dei relativi stipendi?

Qualcuno si è accorto che nei reparti si sta riscontrando una diminuzione dell’approvvigionamento di materiale sanitario e una seria difficoltà nel rendere disponibili i medicinali?

Qualcuno si è accorto della reale condizione economica di Casa Sollievo? (E non diamo la solita, banale risposta: “Andassero a recuperare tutto quello che finora è stato rubato!”, espressione fin troppo scontata e riduttiva e che non porta a nulla di concreto… se non a un peggioramento del “mal di fegato”).

Qualcuno ricorda una così fervente foga, negli ultimi 10/15 anni, per il riconoscimento da parte delle precedenti amministrazioni degli arretrati che si sono accumulati nel tempo per un importo pari a € 40.000.000,00?

Qualcuno ha mai provato ad aprire seriamente gli occhi e ad accorgersi che ci stiamo tutti lasciando accompagnare (tralasciando la valutazione se i responsabili siano in buona fede o in mala fede) sul ciglio di un precipizio, pronti a ricevere la spinta definitiva?

Qualcuno riesce a vedere l’obiettivo finale (la luna) o davvero ci si limita unicamente a volere tutto e subito (il dito)?

Proviamo a fornire alcuni dati rapportabili in percentuale ai dati reali, in maniera che anche uno studente alle prese con la matematica possa avere un’idea chiara della situazione, numeri alla mano.

La rimessa regionale mensile è pari a 100. Da questa, tolti i costi per stipendi, contributi, assicurazioni, oneri fiscali e IVA conto erario, resta un residuo medio di circa 25, che dovrebbe servire a far fronte ai costi di funzionamento della struttura, che si aggirano mediamente su 50 mensili. Si può convenire che siamo già fuori budget.

Al 31/12/2025 il debito verso fornitori ammontava a oltre 500, a cui vanno aggiunti i costi per decreti ingiuntivi degli stessi (solo nei primi due mesi del 2026 sono pervenuti per un capitale azionato pari a 0,7, senza contare quelli ricevuti nel 2025 e che l’amministrazione ha avuto l’obbligo di liquidare).

Proviamo a essere più chiari con uno schema riepilogativo della situazione ad oggi:

RICAVI – DEBITI

Rimessa: 100

Costi del personale: 75

Fabbisogno materiale: 50

Debiti verso fornitori: 500

Ulteriori costi per D.I. fornitori: 0,7

Totali: 100 – 625,7

La sproporzione è abbastanza evidente. È lampante che i decreti ingiuntivi dei fornitori nascono dalla mancanza di liquidità per saldare il fatturato corrente e quello che, naturalmente, si è via via accumulato nei periodi precedenti.

A tutto questo si aggiunge che alcune forniture, ad oggi, vengono evase solamente con pagamento anticipato (lo si può riscontrare presso il servizio Farmacia, che quotidianamente deve districarsi tra le priorità del materiale necessario da far pervenire). Vale a dire che si sottrae ulteriore liquidità disponibile mensile (ricordiamo che è sempre 25).

SOTTOLINEANDO CHE, NONOSTANTE TUTTO, GLI STIPENDI VENGONO RICONOSCIUTI REGOLARMENTE E SENZA RITARDO.

Ora, vogliamo davvero aggiungere la ciliegina sulla torta con 1.300 decreti ingiuntivi? Il conto è presto fatto: calcolo ipotetico di € 1.000 a persona, con in aggiunta spese legali e interessi di € 200/300, per un totale di circa € 1.700.000.

Scusate l’inopportuna similitudine, ma è come sparare sulla Croce Rossa.

Nella lontana ipotesi che vengano accolti tutti i decreti depositati (e non è assolutamente certo che vadano a buon fine), ci si è chiesti dove andare a reperire la liquidità per l’eventuale pagamento?

Qualcuno, oltre a strillare e fomentare, dovrebbe avere il coraggio di affermare che sono tutte chiacchiere… e soprattutto dovrebbe avere la capacità e l’onestà intellettuale di fornire delle soluzioni.

Forse non ci si rende del tutto conto che la strada intrapresa fornisce un’ulteriore spallata verso il fallimento della struttura.

Un ultimo e sincero invito: manteniamo lucidità e calma. La troppa fretta non ha mai dato, in nessun caso, i risultati sperati.

Se poi si vuole provare la sensazione di essere annoverati tra i 41 tavoli di crisi attualmente presso il Ministero dell’Economia… allora dobbiamo alzare le mani.

Lettera aperta di un dipendente non prezzolato dalla dirigenza e che cerca di salvare l’attuale e sicuro (almeno per il momento) stipendio. A cura di Luigi Massa.