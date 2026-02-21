La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia di Camilla Di Pumpo, la giovane avvocatessa foggiana di 25 anni tragicamente scomparsa il 26 gennaio 2022 in un incidente stradale nel centro di Foggia.

La famiglia aveva chiesto la revisione della sentenza d’appello che aveva ridotto a quattro anni la pena inflitta in primo grado a Francesco Cannone, 23enne di Carapelle, condannato per omicidio stradale e falsità ideologica. In primo grado la condanna era stata di cinque anni e due mesi. L’accusa sosteneva inoltre che Cannone avesse tentato di far credere di non essere lui alla guida dell’Audi coinvolta nello scontro con la Fiat Panda condotta da Camilla.

Nei giorni scorsi, i familiari avevano diffuso una lettera aperta chiedendo “verità e giustizia”, criticando in particolare il riconoscimento di una presunta corresponsabilità della vittima e il ruolo determinante della perizia tecnica sulla velocità dei veicoli nella riduzione della pena.

Con la decisione della Suprema Corte, le cui motivazioni non sono ancora note, si chiude il percorso giudiziario sul piano ordinario. La condanna a quattro anni per il giovane imputato resta confermata, mentre per la famiglia di Camilla si tratta di un ulteriore passaggio doloroso in una vicenda che continua a suscitare forte emozione nella comunità foggiana.

Lo riporta antennasud.com.