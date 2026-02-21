Esito Cassazione, lo sfogo della madre di Camilla Di Pumpo: “Così si è scelta la via più facile”

“Questo è un crimine stradale sotto gli occhi di tutti. Attribuire la corresponsabilità a Camilla è stata la scelta più facile: per mettersi contro il sistema e certi personaggi ci vogliono attributi… o coscienza”. È un’accusa durissima quella che Roberta Abruzzese, madre di Camilla Di Pumpo, affida a un lungo intervento pubblico dopo gli sviluppi giudiziari legati all’incidente che ha segnato la vita della figlia, tragicamente scomparsa il 26 gennaio 2022.

Come pubblicato, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia di Camilla.

Nel suo post, la mamma di Camilla ringrazia la Procura di Foggia e il proprio “team di tre periti e tre avvocati penalisti”, ma allo stesso tempo contesta nel merito ricostruzioni e scelte investigative, sostenendo che l’iter avrebbe favorito l’imputato. “Né il PM, né il giudice né i periti hanno preso in considerazione l’eventuale responsabilità di terzi. La questione non è stata valutata. Paradossalmente, quella eventuale responsabilità è diventata un’aggravante per Camilla e un’attenuante per Cannone”.

Uno dei punti centrali riguarda la velocità del veicolo dell’imputato. “La velocità era di 135 km/h, riconosciuta dallo stesso perito della Procura, ma si è preferito indicare 90 km/h a favore dell’imputato”, scrive. Secondo Abruzzese, se fosse stata confermata la velocità più elevata “sarebbe scattata l’aggravante speciale”.

Tre perizie, “tre punti d’urto diversi”

Nel testo si parla di tre diverse consulenze tecniche che porterebbero a esiti non sovrapponibili: “Dalle tre perizie emergono tre diversi punti di scontro e nessuna risulta corretta”. Abruzzese sostiene che l’impatto sarebbe avvenuto “sul tombino”, elemento che – afferma – risulterebbe dai verbali della Polizia Municipale: “Le ruote della Panda erano ancora dietro il tombino”.

La dinamica contestata, sempre secondo la ricostruzione della madre, sarebbe avvenuta “in pieno centro città, su strade a senso unico” e il conducente del “Cannone” avrebbe guidato “completamente spostato sulla carreggiata di sinistra”: “Sarebbe bastato mantenere la destra prudenziale e non l’avrebbe speronata”.

Abruzzese denuncia anche un approccio tecnico che a suo avviso avrebbe trascurato elementi importanti: “Non sono state considerate le deformazioni delle auto, che avrebbero indicato una maggiore velocità”. Poi l’elenco delle criticità che ritiene decisive: “Nessun calcolo reale, nessun contraddittorio (si è scelta una strategia legale), nessun CTU”. E ancora: “Il ‘Cannone’ era neopatentato, su una targa prova utilizzata illegalmente; il PM non ha autorizzato la lettura dei dati estratti dalla centralina”.

La madre respinge l’idea di corresponsabilità esterne: “Non c’è alcuna responsabilità di terzi”, scrive. Sottolinea che chiamare in causa eventuali profili del Comune (ad esempio sulla segnaletica e le strisce blu) o la posizione dell’auto su cui Camilla sarebbe stata scaraventata “avrebbe richiesto altre indagini, meglio evitare”. Quanto alla velocità di Camilla, Abruzzese afferma che si tratterebbe di “sole ipotesi, nulla di concreto” e ribadisce: “Era ferma”.

Nel passaggio più duro del suo intervento, Abruzzese rivolge parole violentissime a chi – a suo giudizio – avrebbe “scelto la via più facile”. (Nel presente articolo gli insulti vengono omessi per scelta редакionale, pur restando chiaro il senso della contestazione.)

Abruzzese aggiunge una riflessione sul sistema sanzionatorio: “Chi legge ‘condannato a 4 anni’ deve sapere che in Italia tutte le pene sotto i cinque anni sono quasi sempre sospese”. E sostiene che, nei fatti, ciò comporti che “anche se condannati, i responsabili non trascorrono neanche un giorno in carcere”.

Un’ulteriore contestazione riguarda il coinvolgimento di altri soggetti: secondo Abruzzese, “i soggetti coinvolti non si sono nemmeno mai resi conto di essere stati interessati da un procedimento penale”, perché “non sono mai stati interrogati” e “non sono mai stati presenti alle udienze”.

“La pratica è meglio della teoria, e questo caso a Garlasco gli fa un baffo”, scrive ancora, rivendicando di essere pronta a rendere disponibili “atti e documenti a chiunque voglia capire qualcosa di più”. E lancia un appello diretto: “Poiché difficilmente i media riportano commenti scomodi per le istituzioni, spero ci siano giornalisti con gli attributi che riportino il mio sfogo”. Infine, la prospettiva di una mobilitazione: “Adesso partiamo con la campagna a favore del ‘Sì’. Questo sistema deve cambiare. Per Camilla e per tutte le Camilla che ci saranno”.

il post integrale su fb di Roberta Abruzzese

Ringrazio la Procura di Foggia e il nostro team di tre periti e tre avvocati penalisti, tra i più accreditati della città. Questo è un crimine stradale sotto gli occhi di tutti. Attribuire la corresponsabilità a Camilla è stata la scelta più facile: per mettersi contro il sistema e certi personaggi ci vogliono attributi… o coscienza. La velocità del “Cannone” era di 135 km/h, riconosciuta dallo stesso perito della Procura, ma si è preferito indicare 90 km/h a favore dell’imputato. Altrimenti scattava l’aggravante speciale e il bravo ragazzo se la sarebbe vista male. Dalle tre perizie emergono tre diversi punti di scontro e nessuna risulta corretta, poiché l’impatto è visibilmente avvenuto sul tombino, come accertato dalla Polizia Municipale nei verbali. Le ruote della panda erano ancora dietro il tombino. Lo scontro è avvenuto in pieno centro città, su strade a senso unico, e il Cannone guidava completamente spostato sulla carreggiata di sinistra, sarebbe bastato mantenere la destra prudenziale e non l’avrebbe speronata. Inoltre, non sono state considerate le deformazioni delle auto, che avrebbero indicato una maggiore velocità del Cannone, come dichiarato dal perito della Procura. Nessun calcolo reale, nessun contraddittorio (si è scelta una strategia legale), nessun CTU. Il “Cannone” era neopatentato, su una targa prova utilizzata illegalmente, il Pm non ha autorizzato la lettura dei dati estratti dalla centralina.Tutto ignorato, preferendo ipotizzare… insieme a decine di altre incongruenze. Non c’è alcuna responsabilità di terzi. Tirare in ballo il Comune per strisce blu non consone, o (…) avrebbe richiesto altre indagini, meglio evitare. La velocità di Camilla? Solo ipotesi, nulla di concreto. Era ferma. A chi ha scelto la via più facile, due sole parole: andate a fanculo.

Approfittare della fiducia di genitori devastati e della vita di una giovane donna è la cosa più meschina al mondo. Una vita sacrificata a tavolino. Siate fieri di voi… e spero che lo siano anche i vostri figli. Sono orgogliosa di tutte le mie battaglie faticose e mortificanti che mi hanno fatto conoscere la verità e capire come funziona il sistema. Ringrazio i professionisti seri che ho incontrato, anche se troppo tardi, persone che stimo e rispetto. Signori si nasce, non si diventa.

Poiché difficilmente i media riportano commenti scomodi per le istituzioni, spero ci siano giornalisti con gli attributi che riportino il mio sfogo. Pronta a rendere disponibili atti e documenti a chiunque voglia capire qualcosa di più. ADESSO PARTIAMO CON LA CAMPAGNA A FAVORE DEL “SI”. QUESTO SISTEMA DEVE CAMBIARE. PER CAMILLA E PER TUTTE LE CAMILLA CHE CI SARANNO.

La pratica è meglio della teoria, e questo caso a Garlasco gli fa un baffo, garantito. E avrei tanto altro ancora da aggiungere. Che provino pure a dipingermi come una mamma fuori di testa: io denuncio solo come funziona questo sistema. La Cassazione poteva ben poco, con tante prove nascoste a monte e un capo d’imputazione sfavorevole a Camilla. Ci tengo anche a precisare che chi legge “ condannato a 4 anni” deve sapere che in Italia tutte le pene sotto i cinque anni sono quasi sempre sospese. In pratica, anche se condannati, i responsabili non trascorrono neanche un giorno in carcere.

Nel caso specifico, i soggetti coinvolti non si sono nemmeno mai resi conto di essere stati interessati da un procedimento penale: non sono mai stati interrogati dalla procura, nemmeno come persone informate sui fatti, e non sono mai stati presenti alle udienze. In pratica, viene riconosciuta loro la licenza di agire impunemente e commettere ogni violenza e crimine.”

