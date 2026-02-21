Edizione n° 5984

BALLON D'ESSAI

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova (anni 2021,22,23)
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

CALEMBOUR

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ex Ilva, riavviato l’altoforno 2 dello stabilimento di Taranto

EX ILVA Ex Ilva, riavviato l’altoforno 2 dello stabilimento di Taranto

Adi, 'impegno per la continuità operativa'. L'impianto era fermo da 2 anni

Ex Ilva di Taranto, muore un operaio cadendo da un piano dell’acciaieria

Ex Ilva di Taranto - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

ansa. “A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l’Altoforno 2 è entrato in marcia” nello stabilimento ex Ilva di Taranto.

Lo rende noto Acciaierie d’Italia (Adi) in amministrazione straordinaria, aggiungendo che “il riavvio dell’impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell’impegno dell’attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso”.
L’impianto era fermo dal 20 gennaio 2024.

Per mesi lo stabilimento ha marciato con il solo Altoforno 4. Dal 7 maggio dello scorso anno, è sotto sequestro senza facoltà d’uso l’Altoforno 1, in seguito ad un incendio causato dallo scoppio di una tubiera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO