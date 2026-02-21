ansa. “A conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l’Altoforno 2 è entrato in marcia” nello stabilimento ex Ilva di Taranto.

Lo rende noto Acciaierie d’Italia (Adi) in amministrazione straordinaria, aggiungendo che “il riavvio dell’impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell’impegno dell’attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso”.

L’impianto era fermo dal 20 gennaio 2024.

Per mesi lo stabilimento ha marciato con il solo Altoforno 4. Dal 7 maggio dello scorso anno, è sotto sequestro senza facoltà d’uso l’Altoforno 1, in seguito ad un incendio causato dallo scoppio di una tubiera.

