Foggia, al via il corso gratuito per caregiver familiari: un sostegno concreto a chi assiste i propri cari

Prenderà il via nel mese di marzo 2026 a Foggia il “Corso per Caregiver Familiare”, un’iniziativa dedicata a chi ogni giorno si prende cura, spesso in silenzio, di un familiare fragile. Il percorso formativo si terrà presso la RSA Don Uva (piano terra), in via Lucera 110, con incontri settimanali alle ore 17.

Il caregiving rappresenta oggi una realtà sempre più diffusa: un’attività spesso invisibile ma fondamentale, che coinvolge migliaia di famiglie alle prese con malattie oncologiche, neurodegenerative, demenze e condizioni di non autosufficienza. Il corso nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici, conoscenze sanitarie e supporto psicologico a chi affronta questa responsabilità quotidiana.

Primo modulo: ruolo e compiti del caregiver

Il primo incontro, in programma il 5 marzo, sarà dedicato al ruolo e ai compiti del caregiver familiare. Interverranno il dott. Antonio Scopelliti, che approfondirà funzioni e responsabilità della figura del caregiver, e Deni Aldo Procaccini, che analizzerà il tema della fragilità in una prospettiva di sanità pubblica.

Il 12 marzo si proseguirà ancora sul tema del ruolo del caregiver con due focus specifici: la gestione dello stress e il supporto psicologico, a cura della dott.ssa Monica Casolaro, e la comunicazione con l’équipe di cura, affidata al dott. Leonida Iannantuoni.

Le malattie e il loro decorso

Il 19 marzo sarà dedicato alle patologie e alla loro evoluzione clinica. Il dott. Giovanni Battista D’Errico parlerà di malattie oncologiche e cure palliative, mentre il dott. Massimo Errico approfondirà le malattie neurodegenerative e le demenze.

Il 26 marzo l’attenzione si sposterà sugli aspetti pratici della gestione sanitaria: il dott. Armando Cilfone tratterà il tema dell’alimentazione nel paziente anziano e della disfagia; la dott.ssa Floriana Esposito affronterà invece il tema delle emergenze sanitarie e del primo soccorso.

L’organizzazione dei servizi

Il 9 aprile, nell’ambito del terzo modulo dedicato all’organizzazione dei servizi, la dott.ssa Cinzia Piccaluga (ASL) illustrerà il ruolo delle istituzioni e dei servizi territoriali, mentre il dirigente infermieristico D’Elia Di Gennaro, responsabile SAD, fornirà indicazioni pratiche su come organizzare l’attività di cura.

Il 16 aprile si parlerà del quadro normativo e dell’assistenza nei servizi residenziali: l’avv. Claudio De Martino approfondirà il ruolo del caregiver in Europa, in Italia e nella Regione Puglia; l’assistente sociale Genni Ippolito illustrerà invece l’assistenza nelle RSA e il funzionamento dei servizi sociali.

Assistenza nella vita quotidiana

Il quarto modulo, dedicato alla gestione quotidiana dell’assistenza, si svolgerà il 23 e 30 aprile.

Il 23 aprile, l’infermiere Dario Gatta tratterà il tema della prevenzione delle lesioni da pressione (LDP), mentre la dott.ssa Teresa Marcone approfondirà il rapporto tra caregiver e alimentazione del malato.

Il 30 aprile, l’operatrice socio-sanitaria Fatima Biondi parlerà della mobilizzazione del malato, mentre l’infermiera Maria Teresa Camodeca si occuperà della corretta gestione dei farmaci.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizione gratuita

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri:

373.7452765

335.5235973

L’iniziativa è promossa da L’Albero della Vita ODV, ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare di Medicina di Famiglia e di Comunità) e Solidaunia – La Daunia per il mondo Onlus, con il coinvolgimento di numerosi professionisti sanitari del territorio.

Un’occasione concreta di formazione e sostegno per chi, ogni giorno, rappresenta il primo presidio di cura all’interno delle famiglie.