FOGGIA – Dopo l’arresto del 19enne accusato di aver tappezzato la città con manifesti deepfake a contenuto pornografico che la ritraevano, Arianna Petti torna a esporsi pubblicamente. In un video pubblicato sul proprio profilo TikTok, la giovane foggiana ha fatto nome e cognome del presunto responsabile.

Il filmato, della durata di circa otto minuti, ripercorre dettagliatamente l’intera vicenda, dalle prime affissioni dei manifesti fino agli sviluppi giudiziari più recenti. Con tono fermo ma visibilmente provato, Arianna ha ricostruito i mesi segnati da una campagna diffamatoria che l’ha vista vittima di immagini manipolate e della diffusione di dati personali. I manifesti erano stati affissi anche nei pressi del liceo frequentato dalla ragazza, amplificando l’impatto mediatico e psicologico della vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la svolta sarebbe arrivata dall’analisi dei dispositivi sequestrati dagli inquirenti. Tra questi figurerebbe anche il computer del padre del giovane arrestato, nel quale sarebbe stato rinvenuto il file originale utilizzato per la realizzazione dei manifesti.