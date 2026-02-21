Edizione n° 5984

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova (anni 2021,22,23)
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Home // Cronaca // Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti: "Ecco chi è, lo faccio per me e per voi"

ARIANNA FOGGIA Foggia, Arianna Petti torna in video e fa il nome del presunto autore dei manifesti: “Ecco chi è, lo faccio per me e per voi”

Il filmato, della durata di circa otto minuti, ripercorre dettagliatamente l’intera vicenda, dalle prime affissioni dei manifesti fino agli sviluppi giudiziari più recenti

ARIANNA PETTI, screen tiktok

ARIANNA PETTI, screen tiktok

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //
FOGGIA – Dopo l’arresto del 19enne accusato di aver tappezzato la città con manifesti deepfake a contenuto pornografico che la ritraevano, Arianna Petti torna a esporsi pubblicamente. In un video pubblicato sul proprio profilo TikTok, la giovane foggiana ha fatto nome e cognome del presunto responsabile.

Il filmato, della durata di circa otto minuti, ripercorre dettagliatamente l’intera vicenda, dalle prime affissioni dei manifesti fino agli sviluppi giudiziari più recenti. Con tono fermo ma visibilmente provato, Arianna ha ricostruito i mesi segnati da una campagna diffamatoria che l’ha vista vittima di immagini manipolate e della diffusione di dati personali. I manifesti erano stati affissi anche nei pressi del liceo frequentato dalla ragazza, amplificando l’impatto mediatico e psicologico della vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la svolta sarebbe arrivata dall’analisi dei dispositivi sequestrati dagli inquirenti. Tra questi figurerebbe anche il computer del padre del giovane arrestato, nel quale sarebbe stato rinvenuto il file originale utilizzato per la realizzazione dei manifesti.

LASCIA UN COMMENTO