FOGGIA – Undici anni di reclusione in appello, con uno sconto di quattro anni rispetto alla sentenza di primo grado. È la pena inflitta a Nicola Valletta, 39 anni, foggiano ritenuto vicino al clan Moretti, accusato di duplice tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e dall’agevolazione della cosiddetta “Società foggiana”.

La Corte d’appello di Bari lo ha riconosciuto colpevole di essere uno dei due uomini in moto che il 20 settembre 2020, in viale Europa, aprirono il fuoco contro Ciro Stanchi e il cognato Alessio Di Bari. L’agguato fallì: i tre colpi esplosi contro la Fiat Panda su cui viaggiavano i due bersagli forarono la carrozzeria senza provocare feriti.

Secondo l’impianto accusatorio, l’obiettivo era Stanchi, ritenuto contiguo al gruppo Sinesi-Francavilla e già condannato a 11 anni per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Decimabis”. L’azione sarebbe stata una risposta all’omicidio di Rodolfo Bruno, considerato cassiere del clan Moretti, ucciso il 15 novembre 2018 in un agguato in un bar della circumvallazione. Gli autori di quell’omicidio non sono stati identificati.

Valletta, cugino del capo clan Pasquale Moretti, è ritenuto il passeggero armato seduto sul retro dello scooter che affiancò l’auto e sparò. Ancora ignota l’identità del conducente del mezzo. Dopo l’agguato, Stanchi riferì alla polizia di essere stato vittima di un tentativo di omicidio ma dichiarò di non sapere chi avesse sparato né per quale motivo, negando legami con la criminalità organizzata. Di Bari, dal canto suo, escluse che l’azione fosse diretta contro di lui.

Il processo d’appello si è svolto mentre Valletta è detenuto. L’imputato, che si è sempre dichiarato innocente, ha partecipato in videoconferenza dal carcere di Ascoli Piceno, dove si trova ristretto dal novembre 2020. Fu arrestato nel maxi blitz “Decimabis”, che portò a 44 arresti contro il sistema del pizzo nel capoluogo dauno. In quel procedimento è stato condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi per mafia ed estorsioni, pena ridotta in appello a 8 anni e 8 mesi; il caso è ora all’esame della Cassazione.

L’ordinanza cautelare per il duplice tentato omicidio Stanchi-Di Bari gli fu notificata il 3 giugno 2023, mentre era già in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Nello stesso procedimento era imputato anche Andrea Gaeta, 54 anni di Orta Nova, cognato di Pasquale Moretti, accusato di concorso morale nell’agguato. In primo grado era stato assolto, nonostante la richiesta di condanna a 11 anni e 8 mesi avanzata dall’accusa. L’assoluzione è divenuta definitiva.

Negli atti dell’inchiesta compare anche il nome di Pasquale Moretti, 49 anni, figlio di Rocco, storico esponente della “Società foggiana” e figura apicale del clan Moretti/Pellegrino/Lanza. La squadra mobile lo aveva indicato come possibile mandante dell’agguato, ipotizzando che avesse impartito l’ordine mentre era ai domiciliari nel 2020. Tuttavia la Dda non ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per sostenerne l’accusa in giudizio.

In appello, il sostituto procuratore generale Francesco Barbanente aveva chiesto la conferma della condanna a 15 anni inflitta il 10 gennaio 2025 dal gup di Bari al termine del giudizio abbreviato, con la riduzione di un terzo della pena. La Corte ha invece riconosciuto una diminuzione della sanzione.

L’impianto accusatorio si fonda su intercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Verderosa, ex appartenente al clan Moretti, che ha iniziato a collaborare nel dicembre 2019. Il pentito ha riferito di aver comunicato a Valletta, su indicazione di un capo clan, di tenersi pronto a colpire un esponente dei Sinesi-Francavilla per vendicare l’uccisione di Bruno.

Tra gli elementi valorizzati dall’accusa vi è anche un colloquio captato sulla piattaforma criptata SkyEcc, avvenuto – secondo la ricostruzione investigativa – circa 25 minuti dopo l’agguato fallito, nel quale Gaeta avrebbe rimproverato Valletta per non aver portato a termine l’azione. La difesa di Gaeta, rappresentata dall’avvocato Rosario Marino, sostenne che non vi fosse prova certa dell’identità dell’interlocutore, tesi accolta dai giudici che lo hanno assolto. Diversamente, ulteriori riscontri hanno attribuito a Valletta la disponibilità del telefono intercettato.

La difesa di Valletta aveva inizialmente puntato all’assoluzione e contestato l’utilizzabilità delle intercettazioni SkyEcc. Dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, che ne hanno sancito la legittima acquisizione processuale, il legale ha rinunciato a insistere su quel motivo, chiedendo una significativa riduzione della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva.

Con la sentenza di secondo grado si ridisegna dunque il quadro sanzionatorio per uno degli episodi più rilevanti della recente stagione di tensione tra gruppi criminali nel capoluogo dauno. Resta aperto il fronte giudiziario complessivo che coinvolge Valletta, in attesa del pronunciamento della Cassazione nel processo “Decimabis”. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it