La Grava di San Leonardo, situata a circa 5 km dalla chiesa di San Leonardo in Volara, nel territorio di San Giovanni Rotondo, è un inghiottitoio di crollo profondo circa 80 metri, uno dei più grandi d’Europa. La cavità, immersa in una conca naturale a 463 metri di quota, rappresenta un esempio straordinario di geologia carsica, con pareti calcaree a forma di anfiteatro e stretti valloni colonizzati da vegetazione arborea e arbustiva.

Negli anni, la Grava è stata oggetto di smaltimento illecito di rifiuti, compresi materiali sanitari pericolosi, con conseguente inquinamento delle falde acquifere. Il documentario prodotto da Garganodascoprire, intitolato “Grava San Leonardo – Il vuoto che non dimentica”, disponibile dal 18 febbraio 2026 sul canale YouTube dell’associazione, documenta sia la bellezza geologica sia il degrado subito dalla voragine.

Il progetto, della durata di 17 minuti e 57 secondi, ha richiesto la raccolta di centinaia di gigabyte di materiale tra video e fotografie. Le riprese sono firmate da A. Grana e Alfredo Bronda, con contributi fotografici di Bronda e G. Barrella. La spedizione speleologica è stata coordinata da Vincenzo Savino, presidente del Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo e consigliere della Federazione Speleologica Pugliese, in collaborazione con l’impresa EdilExtreme.

La Grava di San Leonardo si inserisce in un contesto carsico modellato nel corso di milioni di anni, caratterizzato da doline, inghiottitoi e voragini, tra cui circa ottanta solo nella piana di Monte Nero. L’azione dell’acqua meteorica sulle rocce calcaree ha creato un sistema idrologico complesso e fragile, minacciato dallo smaltimento illecito di rifiuti.

Il documentario evidenzia anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza realizzate recentemente per contrastare il degrado. La collaborazione tra speleologi, imprese e istituzioni è fondamentale per proteggere il patrimonio ipogeo del Gargano e salvaguardare le risorse idriche.

Le fonti scientifiche utilizzate comprendono studi di Bosellini e Morsilli, Parise e Pascali, il Catasto Speleologico Pugliese e il volume “Grotte del Gargano” di C. Fusillo, conferendo al documentario un valore sia di divulgazione speleologica sia di denuncia ambientale.

La Grava di San Leonardo non è solo una delle voragini più imponenti del Gargano: è un simbolo della necessità di tutela, consapevolezza e rispetto per l’ecosistema sotterraneo, affinché il patrimonio naturale e le risorse idriche del territorio vengano preservate per le future generazioni.

