L’artista sipontino Matteo Trotta, maestro cartapestaio, scultore, pittore e scenografo, dal 1975 è tra i protagonisti più attivi del Carnevale di Manfredonia nella costruzione di stupendi carri allegorici in cartapesta.

Da anni, per passione, opera nel suo laboratorio artigianale, dove realizza bellissime e raffinate maschere, testoni e pupi in cartapesta, che lo stesso maestro dipinge.

In possesso di un’elevata manualità e di una forte passione per la lavorazione della cartapesta, il M° Matteo Trotta è anche un bravissimo restauratore di manufatti e opere d’arte varia.

In questo articolo ho voluto pubblicare alcune foto e un video inedito tra i carri allegorici in cartapesta più belli, realizzati nel tempo dal M° Matteo Trotta, con la partecipazione di validissimi collaboratori, dei quali voglio ricordare: Lucio Riccardi, Michelino Catalano, Peppino Latronica, Andrea Santoro, Lello Fascione, Tonino D’Antuono, Mimmo Guerra, Renato Gravinese, Peppino Delle Noci, Peppino Sciannandrone, Matteo Palma, Lucia Leone, Mimmo Prencipe, Paolo De Meo, Vito Cainazzo, Fabio Latronica, Gino Salvemini, Paolo Trigiani, Pasquale Impagnatiello, Nicola Bottalico, Matteo Guerra, Matteo Bollino, Lucia Melcarne, Giampaolo Lauriola, Massimo Gatta ed altri.