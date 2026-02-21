Il Gargano cresce, ma può fare di più: numeri, classifica e la sfida del Cristo del Gargano

La fotografia ufficiale dei flussi turistici pugliesi racconta una regione in salute, con oltre due milioni di presenze concentrate in alcune destinazioni leader e un Gargano che si conferma colonna portante del turismo regionale.
Tuttavia, tra i numeri emerge anche una sfida: trasformare il potenziale in crescita strutturale, soprattutto per Manfredonia.
[Classifiche e numeri mantenuti corretti e ordinati]
Manfredonia, con 43.323 arrivi e 169.444 presenze (27° posto), evidenzia una permanenza media inferiore rispetto alle località costiere garganiche. Il dato segnala un turismo ancora prevalentemente di passaggio o di breve soggiorno.
L’ipotesi di realizzazione del Cristo del Gargano si inserisce in questo scenario come possibile acceleratore di flussi. Non solo monumento, ma attrattore spirituale e panoramico permanente, elemento identitario riconoscibile a livello nazionale e punto di connessione tra turismo religioso, naturalistico e culturale.
Impatto economico stimato
Scenario prudenziale:
-
Incremento arrivi Gargano: +150.000 / +200.000 annui
-
Incremento presenze: +300.000 / +500.000
-
Permanenza media stimata: 2,5 notti
-
Spesa media giornaliera: €110
Impatto diretto annuo stimato: 80–130 milioni di euro.
Se il 30–40% dei nuovi flussi gravitasse su Manfredonia:
-
+120.000 arrivi potenziali
-
Possibile raddoppio delle presenze
-
Impatto diretto stimato: 15–25 milioni di euro annui
Il mercato esiste già. Un grande simbolo identitario come il Cristo del Gargano potrebbe trasformare Manfredonia da “porta del promontorio” a destinazione primaria.
La classifica delle prime 30 località (arrivi e presenze)
L’analisi combinata di arrivi totali e presenze totali evidenzia non solo dove si dorme di più, ma anche dove si concentra il maggior numero di visitatori.
Le prime posizioni
1. Bari Arrivi: 1.070.842 Presenze: 2.208.587
2. Vieste Arrivi: 376.648 Presenze: 2.177.668
3. Lecce Arrivi: 421.529 Presenze: 1.102.822
4. Ugento Arrivi: 143.927 Presenze: 1.020.297
5. Gallipoli Arrivi: 195.397 Presenze: 869.098
6. Monopoli Arrivi: 285.370 Presenze: 865.278
7. Fasano Arrivi 227.709 Presenze 824.666
8. Otranto Arrivi: 194.869 Presenze: 806.124
9. Ostuni Arrivi: 248.432 Presenze: 780.616
10. Porto Cesareo Arrivi: 134.833 Presenze: 739.142
Il Gargano nella top 30: numeri che pesano
Il promontorio garganico conferma la sua forza turistica con ben sei comuni nella classifica:
• Vieste – 376.648 arrivi | 2.177.668 presenze (2° posto)
• Peschici – 82.128 | 565.687 (13° posto)
• San Giovanni Rotondo – 279.882 | 489.979 (15° posto)
• Rodi Garganico – 57.799 | 356.845 (18°posto)
• Mattinata – 60.056 | 281.737 (22° posto)
• Manfredonia – 43.323 | 169.444 (27° posto)