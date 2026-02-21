Il Gargano cresce, ma può fare di più: numeri, classifica e la sfida del Cristo del Gargano

La fotografia ufficiale dei flussi turistici pugliesi racconta una regione in salute, con oltre due milioni di presenze concentrate in alcune destinazioni leader e un Gargano che si conferma colonna portante del turismo regionale.

Tuttavia, tra i numeri emerge anche una sfida: trasformare il potenziale in crescita strutturale, soprattutto per Manfredonia.

[Classifiche e numeri mantenuti corretti e ordinati]

Manfredonia, con 43.323 arrivi e 169.444 presenze (27° posto), evidenzia una permanenza media inferiore rispetto alle località costiere garganiche. Il dato segnala un turismo ancora prevalentemente di passaggio o di breve soggiorno.

L’ipotesi di realizzazione del Cristo del Gargano si inserisce in questo scenario come possibile acceleratore di flussi. Non solo monumento, ma attrattore spirituale e panoramico permanente, elemento identitario riconoscibile a livello nazionale e punto di connessione tra turismo religioso, naturalistico e culturale.

Impatto economico stimato

Scenario prudenziale:

Incremento arrivi Gargano: +150.000 / +200.000 annui

Incremento presenze: +300.000 / +500.000

Permanenza media stimata: 2,5 notti

Spesa media giornaliera: €110

Impatto diretto annuo stimato: 80–130 milioni di euro.

Se il 30–40% dei nuovi flussi gravitasse su Manfredonia:

+120.000 arrivi potenziali

Possibile raddoppio delle presenze

Impatto diretto stimato: 15–25 milioni di euro annui

Il mercato esiste già. Un grande simbolo identitario come il Cristo del Gargano potrebbe trasformare Manfredonia da “porta del promontorio” a destinazione primaria.

La classifica delle prime 30 località (arrivi e presenze)

L’analisi combinata di arrivi totali e presenze totali evidenzia non solo dove si dorme di più, ma anche dove si concentra il maggior numero di visitatori.

Le prime posizioni

1. Bari Arrivi: 1.070.842 Presenze: 2.208.587

2. Vieste Arrivi: 376.648 Presenze: 2.177.668

3. Lecce Arrivi: 421.529 Presenze: 1.102.822

4. Ugento Arrivi: 143.927 Presenze: 1.020.297

5. Gallipoli Arrivi: 195.397 Presenze: 869.098

6. Monopoli Arrivi: 285.370 Presenze: 865.278

7. Fasano Arrivi 227.709 Presenze 824.666

8. Otranto Arrivi: 194.869 Presenze: 806.124

9. Ostuni Arrivi: 248.432 Presenze: 780.616

10. Porto Cesareo Arrivi: 134.833 Presenze: 739.142

Il Gargano nella top 30: numeri che pesano

Il promontorio garganico conferma la sua forza turistica con ben sei comuni nella classifica:

• Vieste – 376.648 arrivi | 2.177.668 presenze (2° posto)

• Peschici – 82.128 | 565.687 (13° posto)

• San Giovanni Rotondo – 279.882 | 489.979 (15° posto)

• Rodi Garganico – 57.799 | 356.845 (18°posto)

• Mattinata – 60.056 | 281.737 (22° posto)

• Manfredonia – 43.323 | 169.444 (27° posto)