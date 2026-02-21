Il Porto Alti Fondali di Manfredonia torna finalmente a ricevere l’attenzione che merita

Dopo anni di stallo, grazie al lavoro della Regione Puglia e dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, sono stati attivati 120 milioni di euro di investimenti e sono in corso i lavori di consolidamento e potenziamento di questa infrastruttura strategica, con l’obiettivo di attrarre nuovi traffici e creare sviluppo e occupazione per il territorio.

«Si tratta di obiettivi – ha rimarcato il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca – che possono essere perseguiti solo se il porto industriale può contare su un’ampia zona retroportuale, pianificata e gestita in maniera unitaria.

Per questo è incomprensibile la scelta del Consorzio ASI di Foggia di impugnare il decreto con il quale il MIT ha ampliato il perimetro delle già esigue aree retroportuali e, ancor peggio, di assegnare per 30 anni, mediante bando, parte delle aree adiacenti, peraltro in assenza di un progetto di insediamento e di concreti investimenti, e soprattutto senza alcun coordinamento con il Piano Regolatore Portuale in fase di adozione.

Una forzatura che rischia di mortificare gli investimenti pubblici in corso e che non risponde agli interessi delle nostre comunità, rispetto alla quale stiamo valutando le condizioni per l’impugnazione dei relativi atti».

Scelte strategiche di questa portata non sono di esclusiva prerogativa del Consorzio ASI Foggia.

Tra queste rientrano anche altre importanti decisioni che devono essere assunte e che qualcuno, impropriamente, ritiene scontate.

«Ci riferiamo in particolare al Protocollo d’intesa sul ripristino della linea ferroviaria Frattarolo–Porto Alti Fondali. A questo riguardo, il Comune di Manfredonia, di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale, intende effettuare gli approfondimenti necessari per assicurare che il progetto sia davvero utile e funzionale allo sviluppo dei traffici portuali.

Per questo abbiamo chiesto al Presidente della Regione Puglia, istituzionalmente tenuto al controllo sulle attività delle ASI, di avviare tempestivamente un confronto sul tema, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e sociali».

Il Comune di Manfredonia non permetterà più a nessuno di calare sul territorio scelte compiute altrove e non asseconderà alcuna tentazione monopolistica nell’utilizzo di un’infrastruttura che deve servire ad aprire una nuova stagione di sviluppo locale.

Serve chiarezza. Serve condivisione. Serve tutela dell’interesse pubblico.

«Per questo tuteleremo le ragioni del territorio in ogni sede, valutando anche l’uscita dal Consorzio ASI Foggia che, pur non avendo di fatto mai svolto la funzione gestionale delle aree destinate alla reindustrializzazione, si arroga il diritto di compiere in solitudine scelte che invece appartengono al territorio».