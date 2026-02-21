Incidente all’incrocio di via Massimo D’Azeglio, più auto coinvolte. Ci sono feriti

Manfredonia, 21 febbraio 2026. Ancora un incidente, ancora feriti, all’incrocio di via Massimo D’Azeglio a Manfredonia. Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, confermando la pericolosità di un tratto stradale che da tempo è al centro di segnalazioni e proteste da parte dei residenti.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte più persone, alcune delle quali hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare soccorso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. L’incrocio di via Massimo D’Azeglio è già stato teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, spesso causati dal mancato rispetto del codice della strada e dalla scarsa visibilità in alcuni punti strategici.