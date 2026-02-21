Edizione n° 5983

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Home // Cronaca // Incidente all’incrocio di via Massimo D’Azeglio, più auto coinvolte. Ci sono feriti

INCIDENTE MANFREDONIA Incidente all’incrocio di via Massimo D’Azeglio, più auto coinvolte. Ci sono feriti

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte più persone, alcune delle quali hanno riportato ferite

Incidente all’incrocio di via Massimo D’Azeglio, più auto coinvolte. Ci sono feriti

Incidente all’incrocio di via Massimo D’Azeglio, più auto coinvolte. Ci sono feriti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 21 febbraio 2026. Ancora un incidente, ancora feriti, all’incrocio di via Massimo D’Azeglio a Manfredonia. Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, confermando la pericolosità di un tratto stradale che da tempo è al centro di segnalazioni e proteste da parte dei residenti.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte più persone, alcune delle quali hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare soccorso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. L’incrocio di via Massimo D’Azeglio è già stato teatro di numerosi incidenti negli ultimi mesi, spesso causati dal mancato rispetto del codice della strada e dalla scarsa visibilità in alcuni punti strategici.

LASCIA UN COMMENTO