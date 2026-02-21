Il Comune di Manfredonia non dovrà accantonare somme al Fondo di garanzia debiti commerciali per l’anno 2026. È quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 20 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda l’obbligo previsto dalla legge nazionale per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento verso i fornitori. Negli anni precedenti Palazzo San Domenico era stato costretto ad accantonare complessivamente oltre 1,5 milioni di euro, con un evidente impatto sulla capacità di spesa.
Secondo i dati aggiornati della Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’ente non rientra nelle condizioni che rendono obbligatorio il fondo per il 2026. La Giunta ha quindi deliberato di non procedere ad alcun accantonamento. Una decisione che, di fatto, evita il congelamento di risorse correnti e rappresenta un segnale di miglioramento nella gestione dei pagamenti.