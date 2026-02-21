Edizione n° 5984

BALLON D'ESSAI

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

CALEMBOUR

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Niente accantonamento al Fondo Debiti: il Comune “libera” risorse per il 2026

FONDO DEBITI Manfredonia. Niente accantonamento al Fondo Debiti: il Comune “libera” risorse per il 2026

Il Comune di Manfredonia non dovrà accantonare somme al Fondo di garanzia debiti commerciali per l’anno 2026

Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

LOGO COMUNE MANFREDONIA - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia non dovrà accantonare somme al Fondo di garanzia debiti commerciali per l’anno 2026. È quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 20 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda l’obbligo previsto dalla legge nazionale per gli enti che non rispettano i tempi di pagamento verso i fornitori. Negli anni precedenti Palazzo San Domenico era stato costretto ad accantonare complessivamente oltre 1,5 milioni di euro, con un evidente impatto sulla capacità di spesa.

Secondo i dati aggiornati della Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’ente non rientra nelle condizioni che rendono obbligatorio il fondo per il 2026. La Giunta ha quindi deliberato di non procedere ad alcun accantonamento. Una decisione che, di fatto, evita il congelamento di risorse correnti e rappresenta un segnale di miglioramento nella gestione dei pagamenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO