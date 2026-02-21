Manfredonia conquista la scena internazionale del cinema indipendente

Il Corto e Cultura Film Festival è stato ufficialmente invitato a entrare nel prestigioso Comitato Internazionale CINETOUR / World Film Festivals Congress, una rete che riunisce 64 Paesi e quasi 100 festival impegnati nella cooperazione culturale e nella sostenibilità.

Un risultato straordinario: Corto e Cultura è l’unico festival di Manfredonia – e uno dei pochissimi italiani – ad aver ricevuto questo riconoscimento internazionale. Un primato che porta la città sul Gargano al centro di una rete globale dedicata al cinema, alla cultura e al dialogo tra popoli.

“Essere scelti da Cinetour significa vedere riconosciuto il valore del nostro lavoro e del nostro territorio. Portiamo Manfredonia nel mondo con orgoglio, responsabilità e visione.”

— Anna Rita Caracciolo, Presidente e Fondatrice

Una rete mondiale, un ruolo unico per Manfredonia

Cinetour è la prima e unica federazione mondiale dedicata ai festival indipendenti e tematici, nata nel 2022 con il sostegno di UNESCO e Consiglio d’Europa. Il suo obiettivo è creare ponti tra festival, facilitare la circolazione dei film, promuovere co-produzioni e rafforzare la cooperazione internazionale.

In questo scenario globale, Corto e Cultura rappresenta l’unica realtà di Manfredonia e una delle poche italiane a sedere al tavolo internazionale, portando con sé:

il valore del cinema indipendente

la forza del territorio

l’artigianato locale dei premi

la visione culturale del Sud Italia

l’impegno verso la sostenibilità e l’Agenda 2030

Corto e Cultura ambasciatrice culturale nel mondo

Grazie a questo ingresso, anche la città di Manfredonia diventa ambasciatrice culturale in un contesto internazionale che guarda al futuro del cinema e della cooperazione tra festival. Ogni edizione, ogni premio, ogni ospite internazionale diventa parte di un racconto più grande: quello di una città che sa innovare, accogliere e creare cultura.