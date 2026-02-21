Edizione n° 5984

Manfredonia conquista la scena internazionale del cinema indipendente

COMITATO INTERNAZIONALE Manfredonia conquista la scena internazionale del cinema indipendente

Un primato che porta la città sul Gargano al centro di una rete globale dedicata al cinema, alla cultura e al dialogo tra popoli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Manfredonia

Il Corto e Cultura Film Festival è stato ufficialmente invitato a entrare nel prestigioso Comitato Internazionale CINETOUR / World Film Festivals Congress, una rete che riunisce 64 Paesi e quasi 100 festival impegnati nella cooperazione culturale e nella sostenibilità.

Un risultato straordinario: Corto e Cultura è l’unico festival di Manfredonia – e uno dei pochissimi italiani – ad aver ricevuto questo riconoscimento internazionale. Un primato che porta la città sul Gargano al centro di una rete globale dedicata al cinema, alla cultura e al dialogo tra popoli.

“Essere scelti da Cinetour significa vedere riconosciuto il valore del nostro lavoro e del nostro territorio. Portiamo Manfredonia nel mondo con orgoglio, responsabilità e visione.”
— Anna Rita Caracciolo, Presidente e Fondatrice

Una rete mondiale, un ruolo unico per Manfredonia

Cinetour è la prima e unica federazione mondiale dedicata ai festival indipendenti e tematici, nata nel 2022 con il sostegno di UNESCO e Consiglio d’Europa. Il suo obiettivo è creare ponti tra festival, facilitare la circolazione dei film, promuovere co-produzioni e rafforzare la cooperazione internazionale.

In questo scenario globale, Corto e Cultura rappresenta l’unica realtà di Manfredonia e una delle poche italiane a sedere al tavolo internazionale, portando con sé:

  • il valore del cinema indipendente
  • la forza del territorio
  • l’artigianato locale dei premi
  • la visione culturale del Sud Italia
  • l’impegno verso la sostenibilità e l’Agenda 2030

Corto e Cultura ambasciatrice culturale nel mondo

Grazie a questo ingresso, anche la città di Manfredonia diventa ambasciatrice culturale in un contesto internazionale che guarda al futuro del cinema e della cooperazione tra festival. Ogni edizione, ogni premio, ogni ospite internazionale diventa parte di un racconto più grande: quello di una città che sa innovare, accogliere e creare cultura.

