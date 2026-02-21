Edizione n° 5985

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CUORE // La mamma del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Mi sento tradita”
22 Febbraio 2026 - ore  13:11

CALEMBOUR

INCIDENTE TRANI // Trani, auto fuori strada contro un muretto a secco: un morto e due feriti gravi
22 Febbraio 2026 - ore  13:09

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Manfredonia, Marina del Gargano: numeri da record e visione imprenditoriale

MARINA DEL GARGANO Manfredonia, Marina del Gargano: numeri da record e visione imprenditoriale

Ci sono numeri che parlano da soli. Settecento posti barca, fondali fino a sei metri capaci di accogliere anche super yacht, ormeggi per imbarcazioni di 50-60 metri

Manfredonia, Marina del Gargano: numeri da record e visione imprenditoriale

Porto Turistico Marina del Gargano - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Economia // Manfredonia //

Ci sono numeri che parlano da soli. Settecento posti barca, fondali fino a sei metri capaci di accogliere anche super yacht, ormeggi per imbarcazioni di 50-60 metri: sono solo alcuni dei dati che raccontano la dimensione del Marina del Gargano, approdo turistico tra i più attrezzati dell’Adriatico.

La struttura dispone di cantiere navale con vasca di alaggio e travel lift fino a 130 tonnellate, pontili di ultima generazione con finger e minifinger, squadre specializzate per falegnameria, veleria e bunkeraggio, oltre a servizi completi per il refitting. A rendere ancora più attrattivo il porto sono le condizioni meteomarine particolarmente favorevoli, grazie alla protezione naturale del Golfo di Manfredonia, un elemento che garantisce sicurezza e tranquillità agli armatori.

Ma il Marina non è soltanto infrastruttura. Dal 2018, sotto la guida del Gruppo Gelsomino, è diventato un vero e proprio polo imprenditoriale e turistico. Il direttore Andrea Zullo sottolinea come il progetto abbia saputo integrare la nautica con l’identità culturale del territorio, estendendo l’interesse per il Foggiano anche al settore dell’ospitalità.

Il contesto è quello dello “sperone” d’Italia, una porzione di Puglia ricca di suggestioni artistiche e storiche, dove si incontrano tesori come la Santa Maria Maggiore di Siponto e la Abbazia di San Leonardo in Lama Volara. Un territorio che ha ispirato anche il cinema, come nel film I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati, e che conserva un legame speciale con Lucio Dalla, celebrato anche attraverso la celebre canzone 4 marzo 1943.

La posizione strategica consente di raggiungere facilmente mete iconiche come Pugnochiuso, Mattinata, le Isole Tremiti e la Baia delle Zagare, con la costa croata a poche ore di navigazione.

Nel tempo il porto si è trasformato in una destinazione esperienziale all day, con centri commerciali, boutique, ristoranti, yacht club, spazi per eventi e un anfiteatro all’aperto che d’estate ospita manifestazioni artistiche e sportive. Fiore all’occhiello è il villaggio di case galleggianti, soluzione ricettiva che consente ai turisti di vivere il mare in modo immersivo.

All’orizzonte c’è un’ulteriore novità: per l’estate 2027 è previsto un solarium attrezzato con circa cento ombrelloni, pensato per offrire ai diportisti un’oasi di relax prima o dopo la navigazione. Un messaggio chiaro: il Marina del Gargano non è solo un porto, ma un luogo dove fermarsi, vivere e godersi il tempo.

Lo riporta quotidiano.net.

1 commenti su "Manfredonia, Marina del Gargano: numeri da record e visione imprenditoriale"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO