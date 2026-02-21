Ci sono numeri che parlano da soli. Settecento posti barca, fondali fino a sei metri capaci di accogliere anche super yacht, ormeggi per imbarcazioni di 50-60 metri: sono solo alcuni dei dati che raccontano la dimensione del Marina del Gargano, approdo turistico tra i più attrezzati dell’Adriatico.

La struttura dispone di cantiere navale con vasca di alaggio e travel lift fino a 130 tonnellate, pontili di ultima generazione con finger e minifinger, squadre specializzate per falegnameria, veleria e bunkeraggio, oltre a servizi completi per il refitting. A rendere ancora più attrattivo il porto sono le condizioni meteomarine particolarmente favorevoli, grazie alla protezione naturale del Golfo di Manfredonia, un elemento che garantisce sicurezza e tranquillità agli armatori.

Ma il Marina non è soltanto infrastruttura. Dal 2018, sotto la guida del Gruppo Gelsomino, è diventato un vero e proprio polo imprenditoriale e turistico. Il direttore Andrea Zullo sottolinea come il progetto abbia saputo integrare la nautica con l’identità culturale del territorio, estendendo l’interesse per il Foggiano anche al settore dell’ospitalità.

Il contesto è quello dello “sperone” d’Italia, una porzione di Puglia ricca di suggestioni artistiche e storiche, dove si incontrano tesori come la Santa Maria Maggiore di Siponto e la Abbazia di San Leonardo in Lama Volara. Un territorio che ha ispirato anche il cinema, come nel film I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati, e che conserva un legame speciale con Lucio Dalla, celebrato anche attraverso la celebre canzone 4 marzo 1943.

La posizione strategica consente di raggiungere facilmente mete iconiche come Pugnochiuso, Mattinata, le Isole Tremiti e la Baia delle Zagare, con la costa croata a poche ore di navigazione.

Nel tempo il porto si è trasformato in una destinazione esperienziale all day, con centri commerciali, boutique, ristoranti, yacht club, spazi per eventi e un anfiteatro all’aperto che d’estate ospita manifestazioni artistiche e sportive. Fiore all’occhiello è il villaggio di case galleggianti, soluzione ricettiva che consente ai turisti di vivere il mare in modo immersivo.

All’orizzonte c’è un’ulteriore novità: per l’estate 2027 è previsto un solarium attrezzato con circa cento ombrelloni, pensato per offrire ai diportisti un’oasi di relax prima o dopo la navigazione. Un messaggio chiaro: il Marina del Gargano non è solo un porto, ma un luogo dove fermarsi, vivere e godersi il tempo.

Lo riporta quotidiano.net.