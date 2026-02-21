Manfredonia ospita l’incontro finale del progetto PRIN “Quasi-Ruins. Luogo, nostalgia e futuro nei comuni tardo-industriali italiani”

Manfredonia, 24 febbraio 2024 – Si terrà martedì 24 febbraio alle ore 17:30, presso la Sala polivalente della Biblioteca comunale di Palazzo Celestini, l’incontro conclusivo del progetto di ricerca PRIN “Quasi-Ruins. Luogo, nostalgia e futuro nei comuni tardo-industriali italiani”.

L’iniziativa rappresenta un momento di restituzione pubblica dei risultati del progetto, dedicato allo studio delle trasformazioni sociali e culturali nei territori del Centro e Sud Italia interessati da processi storici di industrializzazione di Stato, oggi ridimensionati o in declino.

La ricerca ha analizzato in particolare gli effetti di tali cambiamenti sul paesaggio, sulla memoria collettiva e sul senso di appartenenza delle comunità locali, con attenzione alle modalità attraverso cui le eredità materiali e simboliche della modernità industriale possono essere interpretate e valorizzate come patrimonio culturale.

Nel caso di Manfredonia, l’indagine ha inoltre evidenziato il divario tra la vocazione storicamente legata alla pesca e all’agricoltura e quella industriale sviluppatasi nel corso del Novecento, mettendo in luce tensioni, sovrapposizioni e ridefinizioni dell’identità territoriale che continuano a incidere sulle prospettive di sviluppo locale.

L’evento è promosso nell’ambito del progetto PRIN finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, con il coinvolgimento del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia.

L’incontro è aperto al pubblico.

Informazioni

Data: 24 febbraio 2024

Orario: 17:30

Luogo: Sala polivalente della Biblioteca comunale – Palazzo Celestini, Manfredonia