Lunedì 23 febbraio 2026 resterà chiuso il plesso scolastico “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” di via Dante Alighieri. Lo ha disposto il sindaco Domenico La Marca con ordinanza n. 9 del 20 febbraio 2026, a seguito della comunicazione di un’interruzione programmata di energia elettrica.

La sospensione delle attività didattiche e amministrative si rende necessaria perché l’assenza di corrente non consentirebbe il funzionamento degli impianti di riscaldamento e illuminazione, con possibili disagi per la sicurezza di alunni e personale. La chiusura riguarda la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’intera giornata del 23 febbraio.