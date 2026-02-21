Edizione n° 5984

BALLON D'ESSAI

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

CALEMBOUR

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Stop alle lezioni: scuola “Ungaretti – Madre Teresa” chiusa il 23 febbraio

LEZIONI SCUOLA MF Manfredonia. Stop alle lezioni: scuola “Ungaretti – Madre Teresa” chiusa il 23 febbraio

Lo ha disposto il sindaco Domenico La Marca con ordinanza n. 9 del 20 febbraio 2026, a seguito della comunicazione di un’interruzione programmata di energia elettrica

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

MANFREDONIA ALTO, ph statoquotidiano.it - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Lunedì 23 febbraio 2026 resterà chiuso il plesso scolastico “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta” di via Dante Alighieri. Lo ha disposto il sindaco Domenico La Marca con ordinanza n. 9 del 20 febbraio 2026, a seguito della comunicazione di un’interruzione programmata di energia elettrica.

La sospensione delle attività didattiche e amministrative si rende necessaria perché l’assenza di corrente non consentirebbe il funzionamento degli impianti di riscaldamento e illuminazione, con possibili disagi per la sicurezza di alunni e personale. La chiusura riguarda la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’intera giornata del 23 febbraio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO