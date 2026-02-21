Edizione n° 5984

BALLON D'ESSAI

ORTA NOVA CORTE CONTI // Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova (anni 2021,22,23)
21 Febbraio 2026 - ore  09:34

CALEMBOUR

INCENDIO SAN SEVERO // Incendio a San Severo: tre auto danneggiate in via Calabria, indagini sulle cause
21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia verso la firma del partenariato: si consolida il percorso condiviso sulla Biblioteca e Palazzo Celestini

BIBLIOTECA MANFREDONIA Manfredonia verso la firma del partenariato: si consolida il percorso condiviso sulla Biblioteca e Palazzo Celestini

Dopo il partecipato incontro del 2 dicembre, il percorso avviato per la valorizzazione di Palazzo Celestini e della Biblioteca comunale entra in una fase decisiva

Dopo il partecipato incontro del 2 dicembre, il percorso avviato per la valorizzazione di Palazzo Celestini e della Biblioteca comunale entra in una fase decisiva

Dopo il partecipato incontro del 2 dicembre, il percorso avviato per la valorizzazione di Palazzo Celestini e della Biblioteca comunale entra in una fase decisiva

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Dopo il partecipato incontro del 2 dicembre, il percorso avviato per la valorizzazione di Palazzo Celestini e della Biblioteca comunale entra in una fase decisiva con un nuovo appuntamento pubblico finalizzato alla sottoscrizione del partenariato che accompagnerà la candidatura al bando regionale per la valorizzazione dei luoghi della cultura pubblici non statali, nell’ambito del PR Puglia 2021–2027 – Priorità 8 “Welfare e Salute” – Azione 8.7.

L’incontro si terrà il 26 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso l’Aula consiliare e rappresenta il passaggio formale che traduce il confronto avviato con associazioni, istituti scolastici, operatori culturali e realtà del Terzo Settore in un impegno condiviso.

La firma del partenariato consolida una rete territoriale che sarà parte integrante della proposta progettuale, rafforzandone la dimensione inclusiva e innovativa, così come richiesto dall’Avviso regionale.

Il progetto non si limita a un intervento sugli spazi, ma mira a coniugare rifunzionalizzazione, accessibilità, nuovi allestimenti e ridefinizione dei servizi culturali. L’obiettivo è rendere la Biblioteca un luogo pienamente fruibile, tecnologicamente aggiornato, aperto a laboratori permanenti e a forme di partecipazione capaci di coinvolgere pubblici diversi, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alle nuove generazioni.

«La firma del partenariato segna un passaggio fondamentale: non stiamo presentando soltanto un progetto di ristrutturazione, ma una visione condivisa di Biblioteca come infrastruttura culturale e sociale», dichiara l’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. «La Regione chiede interventi strutturali capaci di rafforzare il ruolo della cultura nell’inclusione e Manfredonia risponde con una proposta costruita insieme al territorio».

«Dal punto di vista tecnico e strutturale, questo progetto rappresenta un’occasione importante per intervenire su Palazzo Celestini con soluzioni funzionali e durature», aggiunge l’assessore alle Opere pubbliche, Francesco Schiavone.

«La candidatura al bando regionale è un segnale chiaro della direzione che l’Amministrazione intende seguire», conclude il sindaco Domenico La Marca.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO