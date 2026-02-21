NAPOLI – Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bambino di appena due anni sottoposto a un delicato trapianto di cuore nelle scorse settimane. Il decesso è avvenuto questa mattina, 21 febbraio 2026, alle ore 9.20, dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni cliniche.

Il bambino era ricoverato presso l’Ospedale Monaldi, struttura che fa parte dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Nelle ore precedenti alla morte, il quadro clinico era peggiorato rapidamente.

All’alba, accanto ai genitori del piccolo, è arrivato anche il cardinale Domenico Battaglia, che ha impartito l’estrema unzione e si è raccolto in preghiera con la famiglia.

La nota ufficiale dell’ospedale

In una comunicazione diffusa nella mattinata, l’Azienda ospedaliera ha espresso cordoglio per la scomparsa del bambino: «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.

La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it