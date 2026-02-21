NAPOLI – Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bambino di appena due anni sottoposto a un delicato trapianto di cuore nelle scorse settimane. Il decesso è avvenuto questa mattina, 21 febbraio 2026, alle ore 9.20, dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni cliniche.
Il bambino era ricoverato presso l’Ospedale Monaldi, struttura che fa parte dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Nelle ore precedenti alla morte, il quadro clinico era peggiorato rapidamente.
All’alba, accanto ai genitori del piccolo, è arrivato anche il cardinale Domenico Battaglia, che ha impartito l’estrema unzione e si è raccolto in preghiera con la famiglia.
La nota ufficiale dell’ospedale
In una comunicazione diffusa nella mattinata, l’Azienda ospedaliera ha espresso cordoglio per la scomparsa del bambino: «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.
La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore».
Lo riporta Tgcom24.mediaset.it
2 commenti su "“E’ finita”. E’ morto il piccolo Domenico: non ce l’ha fatta il bambino trapiantato"
Chi paga adesso?nessuno. I medici possono tutto , sono come i magistrati . l’unico dato è che il bambino è deceduto. Un conforto per i genitori.
Piccolo Domenico, hai potuto gioire dell’amore di mamma Patrizia e delle preghiere di tanta gente che ha vissuto il tuo dramma volendoti bene senza conoscerti.
Hai squarciato le nostre vite con la tua storia ma, come sempre succede, le nostre coscienze si addormenteranno di nuovo.
Mi dispiace per la tua mamma, so cosa si prova a non poter vivere la bellezza di veder crescere un figlio.
Mi consola il fatto che ti sei risparmiato la miseria di questo mondo, che non riesce a fermarsi neanche davanti all’ingenuità di un bambino, cha ha la spudoratezza di spendere milioni per una carta Pokemon o per accaparrarsi un oggetto appartenuto ad un personaggio della storia passata e che non si preoccupa di tutelare l’unica forza motrice di tutto: l’amore.
Resterai un ricordo, una storia su cui si speculerà e di cui si parlerà anche a sproposito……ma lasciami una considerazione: ad eccezione della tua mamma, una forza della natura per cui dovremmo adesso restare in rispettoso silenzio, non ti sei perso niente.
LUIGI MASSA