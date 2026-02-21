Edizione n° 5985

Passeggiate Sipontine (allora come oggi: sempre le stesse)

PASSEGGIATE SIPONTINE Passeggiate Sipontine (allora come oggi: sempre le stesse)

Stamattina ho percorso i sentieri sempre affascinanti della Siponto Antica per immergermi nella dolce carezza della Storia

Passeggiate Sipontine (allora come oggi: sempre le stesse)

Passeggiate Sipontine - PH: Aldo Caroleo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Manfredonia

Stamattina, complice una delle splendide luminose e chiare giornate Sipontine, ho percorso i sentieri sempre affascinanti della Siponto Antica per immergermi nella dolce carezza della Storia, negli ancora timidi colori dei fiori, nel profumo dell’erba.

E, incontrando tante pietre sparse per l’area archeologica, sentire quasi le voci, i rumori che da esse si sprigionavano…soglie di marmo e di tufo, con ancora i segni dei cardini, attraverso le quali chissà quanti antichi sipontini saranno passati…resti di grattatoi…qualche frammento di mortaio da ricomporre…e pensavo al lavoro duro delle donne per ricavarne farina…frammenti di vasi di coccio…di tegole…col rumore dei torni per modellare la creta…lavori duri, magari accompagnati da qualche antica canzone…e poi la sede dell’asse di una macina azionata dai muli o dai cavalli o dagli umili e pazienti asini…

E le tegole, le umili ed eterne tegole che hanno protetto dal sole e dalla pioggia uomini, donne e bambini e animali, fungendo anche da raccoglitori delle preziose acque piovane che venivano convogliate, attraverso delle canalette , nelle cisterne scavate nella roccia tufacea…perché non se perdesse nemmeno una preziosa goccia…

Pietre…sparse nel dolce prato della Storia…che parlano anche se apparentemente mute…

basta guardarle  con gli occhi e accarezzarle con il cuore…e ti canteranno dolci ed eterne poesie…

A cura di Aldo Caroleo.

2 commenti su "Passeggiate Sipontine (allora come oggi: sempre le stesse)"

  1. Caro Aldo anziché perdere tempo al parco archeologico perché non dai una mano a Marasco nella bonifica dei terrenibda rifiuti di ogni genere???

  2. Che risposta sintomo di ingoranza atavica!
    Se ci fosse un minimo di cultura in questo paese, di sicuro ci sarebbe più civiltà, non mancherebbe l’attenzione verso le discariche abusive citate e, sopratutto, ci sarebbe un minimo di preparazione anche amministrativa. Investire in cultura vuol dire crescere sotto ogni aspetto e questo non accade in Italia, e di riflesso aggravato, a Manfredonia.
    Tenga solo presente una considerazione: Le prima due frasi nella classifica dei modi di dire e pensare della Provincia di Foggia:
    1) Che me ne freck a me!
    2) Che te ne freck a te!

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO