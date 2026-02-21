In questi giorni, la questione delle aree retroportuali ha suscitato dibattiti e prese di posizione che richiedono chiarezza. Secondo la consigliera comunale Quitadamo, non si tratta di nomine o equilibri interni, ma di scelte decisive per il futuro industriale, occupazionale e sociale di Manfredonia.

Al centro del dibattito c’è la tutela concreta degli interessi della comunità, non ruoli o potere. Le aree retroportuali sono un nodo strategico per lo sviluppo del territorio, in connessione con il porto, l’area industriale e comuni limitrofi come Monte Sant’Angelo, coordinati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Le decisioni su queste aree influenzano la creazione di occupazione stabile e qualificata, l’attrazione di investimenti e la costruzione di un modello di sviluppo moderno, sostenibile e competitivo.

Quitadamo ricorda come la città abbia già subito le conseguenze di scelte industriali calate dall’alto, con effetti negativi su ambiente, lavoro e coesione sociale. Per evitare che errori simili si ripetano, è necessario un coinvolgimento diretto di Manfredonia in tutte le decisioni strategiche.

La consigliera chiede formalmente al Consorzio ASI di Foggia di sospendere ogni scelta definitiva in assenza di una pianificazione condivisa e di aprire un confronto istituzionale con il Comune. All’Autorità Portuale si richiede di rafforzare il coordinamento con l’Amministrazione, mentre alla Regione Puglia spetta garantire coerenza tra sviluppo industriale, sostenibilità ambientale e tutela dell’occupazione. Il Consiglio Comunale di Manfredonia dovrà definire con un atto unitario la visione strategica della città.

La richiesta politica è chiara: Manfredonia deve essere protagonista delle decisioni sul proprio futuro industriale. Senza lavoro non c’è sviluppo, senza sviluppo non c’è benessere e senza benessere non c’è qualità della vita. Difendere il diritto della comunità a partecipare significa difendere la sua dignità e il futuro delle prossime generazioni.