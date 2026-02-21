Referendum sulla Giustizia: al via il ciclo di incontri di “Noi Moderati Puglia” per il Sì

Parte in Puglia un percorso di informazione e confronto sul prossimo referendum sulla giustizia, organizzato dal comitato territoriale per il SÌ “Noi Moderati Puglia”. L’iniziativa coinvolgerà giornalisti, magistrati e rappresentanti delle istituzioni per approfondire le ragioni della riforma.

Il ciclo di incontri vedrà la partecipazione di Paolo Liguori, giornalista ed ex direttore editoriale di Tgcom24, e di Luca Palamara, già presidente dell’ANM e componente del CSM per cinque anni. L’obiettivo è informare i cittadini e stimolare una riflessione consapevole sul cambiamento del sistema giudiziario, sostenuto dalla delegazione regionale di Noi Moderati.

Calendario degli eventi

28 febbraio a Manfredonia – ore 18, Sala delle Vetrate “Aronne del Vecchio”, Palazzo San Domenico (Piazza del Popolo). Ospite principale: Paolo Liguori. Onori di casa: Gianni Rotice. Interventi di Luigi Morgante (segretario regionale), Francesco Borgese (segretario provinciale Foggia), Vincenzo Di Staso (consigliere comunale e vicepresidente del Comitato) e Mario Aiezza (referente provinciale Giovani Avvocati per il Sì). Modera l’avvocato Oreste di Giuseppe.

3 marzo a Foggia – ore 11, Sala meeting Hotel Cicolella (viale XXIV Maggio, 60). Ospite principale: Luca Palamara. Onori di casa: Francesco Borgese. Interventi di Luigi Morgante, Gianni Rotice, Mario Aiezza e Vincenzo Di Staso, che svolgerà anche il ruolo di moderatore.

I promotori sottolineano che gli incontri rappresentano un’occasione fondamentale per riportare la giustizia al centro del dibattito civile e offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere l’importanza di una riforma necessaria, attraverso le testimonianze dirette di chi il sistema giudiziario lo conosce dall’interno e di chi lo racconta quotidianamente.