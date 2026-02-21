Edizione n° 5984

21 Febbraio 2026

Serie A: Di Francesco, 'troppa Inter per noi, ma la squadra ha dato tutto'

DI FRANCESCO LECCE Serie A: Di Francesco, ‘troppa Inter per noi, ma la squadra ha dato tutto’

"Il rimpianto è quello che ci è mancata la fase offensiva. Potevamo fare meglio, ma ricordiamoci che abbiamo giocato contro una squadra davvero forte". 

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Lecce
Il tecnico del Lecce: “La gente vuole questo, dalla prossima servono punti”

ROMA, 21 febbraio 2026, 20:52. “Il rimpianto è quello che ci è mancata la fase offensiva. Potevamo fare meglio, ma ricordiamoci che abbiamo giocato contro una squadra davvero forte”. 

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha commentato così la sconfitta contro l’Inter in conferenza stampa, preferendo guardare il bicchiere mezzo pieno. “La squadra ha retto, peccato per i calci piazzati, l’avevamo preparata in un certo modo – ha proseguito – Dimarco è un cecchino, favorisce i suoi saltatori.

Un po’ troppa Inter per noi rispetto alle potenzialità, ma la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva”.
Alla fine l’applauso del pubblico: “Questo è quello che vuole la gente, ed è giusto darlo. A questa squadra non posso dire nulla, i ragazzi mi danno disponibilità per il risultato finale, non quello di oggi. Siamo orgogliosi dell’atteggiamento che mettono in campo, ma dalla prossima gara dobbiamo ricominciare a fare punti”, conclude Di Francesco.

