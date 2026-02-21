Un po’ troppa Inter per noi rispetto alle potenzialità, ma la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva”.

Alla fine l’applauso del pubblico: “Questo è quello che vuole la gente, ed è giusto darlo. A questa squadra non posso dire nulla, i ragazzi mi danno disponibilità per il risultato finale, non quello di oggi. Siamo orgogliosi dell’atteggiamento che mettono in campo, ma dalla prossima gara dobbiamo ricominciare a fare punti”, conclude Di Francesco.

