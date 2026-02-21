Edizione n° 5983

21 Febbraio 2026 - ore  09:34

21 Febbraio 2026 - ore  10:23

Home // Foggia // Una moschea a Foggia: i Sovranisti dell’Italia e delle Libertà diretti: “Prima trasparenza e confronto pubblico”

MOSCHEA FOGGIA SOVRANISTI Una moschea a Foggia: i Sovranisti dell’Italia e delle Libertà diretti: “Prima trasparenza e confronto pubblico”

"La libertà di culto è un diritto garantito dalla Costituzione italiana e va tutelato senza distinzioni"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Intervengono nel dibattito sulla proposta di realizzazione di una moschea a Foggia i Sovranisti dell’Italia e delle Libertà, che in una nota ufficiale esprimono una posizione improntata al rispetto dei principi costituzionali ma anche alla richiesta di massima trasparenza amministrativa.

«La libertà di culto è un diritto garantito dalla Costituzione italiana e va tutelato senza distinzioni – dichiara Saverio Siorini, presidente del movimento –. Ogni comunità religiosa ha diritto di professare la propria fede nel rispetto delle leggi dello Stato».

Al tempo stesso, però, il movimento sottolinea la necessità di un percorso chiaro e condiviso. «Un progetto di tale rilevanza urbana e sociale – prosegue Siorini – richiede massima trasparenza, pieno rispetto delle procedure amministrative e un confronto pubblico chiaro e partecipato con la cittadinanza».

Secondo i Sovranisti dell’Italia e delle Libertà, la questione non può essere affrontata in modo superficiale, ma deve tenere conto di diversi aspetti tecnici e sociali. «Riteniamo indispensabile – aggiunge il presidente – che siano valutati con attenzione l’impatto urbanistico, la sostenibilità, la sicurezza e la coerenza con la programmazione del territorio, nel rispetto dell’interesse generale della comunità foggiana».

Il movimento annuncia infine che seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda. «Chiederemo che ogni decisione avvenga nel pieno rispetto della legalità e della volontà dei cittadini», conclude Siorini.

Il tema resta dunque al centro del dibattito pubblico cittadino, in attesa di eventuali sviluppi istituzionali e amministrativi sulla proposta.

LASCIA UN COMMENTO