INCONTRO ANC MANFREDONIA - PASQUA 2018

Manfredonia, 21 marzo 2018. Anche quest’anno si è rinnovato il consueto appuntamento, con i rappresentanti dell’Arma in servizio, delle Associazioni dei Finanzieri d’Italia, dei Marinai d’Italia e di una nutritissima partecipazione di familiari, in occasione della imminente Santa PASQUA. Nella Parrocchia della Madonna del Carmelo di Manfredonia, il Parroco Don Antonio Di Candia ha officiato la Celebrazione Pasquale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia. La liturgia, è stata un’importante occasione d’incontro e riflessione per tutti i partecipanti. Le delegazioni e familiari, dopo la Santa Messa, si sono ritrovati nella sede sociale per un rinfresco. (nota stampa) ANC Manfredonia “Pasqua, incontro con rappresentanti forze dell’ordine” ultima modifica: da

