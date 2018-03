“Attacco notturno al Comando della Polizia municipale di Orta Nova”

Immagini in allegato al testo

Di:



Orta Nova. 21 marzo 2018. Nella notte scorsa un manipolo di ignoti, probabilmente “balordi senza scrupoli”, come li definisce l’Amministrazione Tarantino in un comunicato su Facebook, ha perpetrato atti vandalici ai danni del comando di polizia municipale. Lo stato delle cose farebbe pensare che gli autori degli atti forse erano alla ricerca di armi da fuoco. Pare che gli stessi si siano anche insinuati nella vicina sede AVIS sottraendo pc e vandalizzando in parte la struttura. Tuttavia le armi non erano presenti nella locale caserma dei vigili. Si registrano pertanto esclusivamente ingenti danni strutturali che arrecheranno inevitabilmente notevoli disagi. “Ecco l’operato di gente incapace di discorrere verbalmente. Ancora una volta questi cittadini si buttano fango addosso non considerando le ripercussioni economiche e altro cui si deve far fronte”. “Vergogna all’ennesima potenza”, commenta così Antonella Di Stasio, assessore alle politiche sociali. “Resta la rabbia di un ennesimo vile gesto che mette a soqquadro la nostra Comunità, da sempre onesta, tranquilla e laboriosa” dichiara ancora l’Amministrazione Tarantino nel comunicato diffuso in mattinata. Viene ripetuto quindi dalla maggioranza al governo della città l’appello e richiesta di aiuto rivolto al prefetto competente per la provincia di Foggia. E questa volta anche in modo ancor più accorato rispetto a quanto già era accaduto nei mesi scorsi a seguito di atti vandalici nei confronti della scuola media del Comune e del nascente Asilo nido. “Orta Nova chiede alle Istituzioni un intervento, decisivo e risolutivo, dell’esercito per le strade e, se necessario, una task force” sono le parole espresse. L’Amministrazione Tarantino poi chiede anche ai cittadini una risposta in termini di “unità e senso di collaborazione in questa che sembra essere la nostra ‘ora più buia’. A cura di Daniela Iannuzzi,

Orta Nova 21 marzo 2018 fotogallery





“Attacco notturno al Comando della Polizia municipale di Orta Nova” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.