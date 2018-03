Di:

Il 21 marzo si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata, come ogni anno, da Libera. Quest’anno si tiene a Foggia per accendere i riflettori su una mafia molto violenta e quasi sconosciuta. Alfredo Di Giovampaolo è andato a vedere qual’è la situazione.

fonte http://www.rainews.it

Roma/Foggia, 21 marzo 2018. ”E’ essenzialmente una mafia che ha subito l’influenza delle altre associazioni mafiose, come la Camorra, la ‘ndrangheta, la Sacra Corona Unita, diventando poi autonoma, indipendente e caratterizzandosi sul territorio”. Così il Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Ten.Col. Marco Aquilio, parlando della criminalità nel foggiano nel corso del servizio “Chiamatela mafia” di RAINEWS, a cura di Alfredo Di Giovampaolo, in onda stamani nella “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” di Foggia.

Il servizio

Ricostruzione del fenomeno dall’analisi della “Società foggiana, dalla “strage del Bacardi” in poi, con interventi dell’ex dirigente della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Manfredonia, Agostino de Paolis: “Il dato che va rilevato – ha detto Paolis – è che ci sono stati pochi pentiti e pochissimi collaboratori di giustizia, probabilmente per l’efferatezza di queste organizzazioni criminali”.

Analisi anche del fenomeno della “lupara bianca“, con riferimenti ai recenti ritrovamenti di frammenti ossei dei Carabinieri nelle grave del Gargano. Spazio, tra le tante, alla scomparsa del mattinatese Francesco Armiento, con interviste alla mamma del ragazzo Luisa Lapomarda e al legale della famiglia, Avv. Pierpaolo Fischetti: “Le vittime di questi omicidi spariscono – ha detto il legale -, perchè, per la tesi degli autori dei fatti – anche un cadavere potrebbe parlare”.

FOCUS SCOMPARSI IN PROVINCIA DI FOGGIA

L’analisi della criminalità del foggiano (da Foggia a San Severo, passando per Monte Sant’Angelo, Mattinata e Cerignola) si è poi concentrata sulla rilevanza economica dei vari gruppi, con colpi che interessano banche, portavalori, mezzi di valore. “La mafia foggiana – dice Agostino De Paolis – si contraddistingue invece per la propria efferatezza”.

Spazio in ogni modo alla speranza: “Nonostante la problematica – si dice nel servizio – si cerca di crescere e di sviluppare il territorio nel solco della legalità”. Ecco dunque le interviste alle cooperative che hanno sviluppato progetti in beni confiscati alla criminalità: interviste a Dora Giannatempo, Cooperativa Terra Aut di Cerignola.

Nel corso del servizio si è parlato anche dell’omicidio dell’imprenditore foggiano Giovanni Panunzio. Interventi anche di Antonio Pergolizzi di Legambiente.

Infine riferimenti ai recenti scioglimenti del Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo e in primo luogo a quello di Mattinata. “La risposta alla domanda di Trocchia (servizio Nemo) – ha detto il già sindaco mattinatese Michele Prencipe rispondendo a una domanda di Alfredo Di Giovampaolo di Rainews – è stata inserita in un dialogo durato 20 minuti e del quale sono state riportate solo poche battute”. Dunque la domanda al sindaco del giornalista di Rainews “Sul territorio del Comune di Mattinata c’è mafia o no?“. La replica (riportata nel servizio di Rainews) “Sul territorio, osservando le cronache, certo che ci sono problematiche ma il concetto di mafia non puo’ essere utilizzato come meglio si crede”.

“Il muro di omertà comincia ad avere delle crepe, glielo posso assicurare. Cominciamo ad avere delle denunce, denunce che vengono convertite in azione da parte nostra con l’espressione di misure cautelari, operazioni di pg, in modo tale da dimostrare che siamo credibili per poter garantire quella sicurezza di cui la gente ha bisogno”, ha concluso nel servizio il Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Ten.Col. Aquilio.

Redazione StatoQuotidiano.it