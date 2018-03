Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Foggia. Gli agenti della Polizia hanno arrestato ieri, a seguito di perquisizione domiciliare, ha arrestato Concetta Caiffa, foggiana classe 1969, per detenzione a fini di spaccio di 50 grammi circa di cocaina. I fatti

Nella serata di ieri, gli Agenti della Mobile della Questura di Foggia hanno proceduto all’arresto della malvivente dopo che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, celata all’interno di un pensile nella cucina della stessa, confezionata tramite del cellophane. La donna, successivamente alle formalità di rito, in stato di arresto, è stata associata presso la casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Continua incessante da parte della Polizia di Stato la lotta alla criminalità e il contrasto ai reati inerenti il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Foggia. Cocaina: arrestata 47enne ultima modifica: da

