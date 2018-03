fonte http://www.sardiniapost.it - IMMAGINE NON RIFERITA AL TESTO

Foggia. ”Domattina saremo in piazza a Foggia per ricordare le vittime delle mafie. Ora siamo nella piazza virtuale per esprimere solidarietà a Peppino D’Urso, dirigente foggiano del PD, al quale hanno incendiato l’auto. I Carabinieri stanno effettuando i primi rilievi ed è certa la natura dolosa dell’incendio. Peppino D’Urso, negli ultimi anni, si è dedicato all’animazione del progetto Parco in città, grazie a cui un pezzo di Foggia è stato restituito alla comunità e sottratto al degrado, all’abuso e alla microcriminalità. In attesa che si riesca ad accertare la matrice dell’intimidazione e ad individuare i responsabili, il Partito Democratico foggiano e della Capitanata esprime solidarietà personale e politica a Peppino D’Urso, alla sua famiglia”. Ufficio stampa

Foggia, incendiata auto a Peppino D'Urso

