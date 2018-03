“È importante alzare la voce quando gli altri scelgono il silenzio”

Di:

Foggia. La Memoria Storica come punto di partenza e non di arrivo. Bene da custodire nel tempo, “carburante” quotidiano per la mente, pietanza ben condita da gustare “boccone dopo boccone”.

Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare, Impegno “non a tempo ma nel tempo”, per costruire una Legalità forte, vera, leale, sincera, contro “le onde sempre più alte, spesso impervie e tempestose” della corruzione.

Parole emerse anche tra gli slogan, solo per citarne alcuni, realizzati scrupolosamente da studenti e studentesse, sotto guida attenta dei loro docenti, degli Istituti: I.P.S.I.A. “Pacinotti”, “Altamura-Da Vinci”, l’Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” di Foggia. Istituti che fanno della Formazione attenta, meticolosa e certosina “i loro cavalli di battaglia”.

Queste sono solo alcune delle idee svisceratesi durante l’imponente manifestazione messa sù, in modo copioso e certosino, dall’ Associazione Culturale “Libera” contro le Mafie, con slogan “Terra: Solchi di Verità e Giustizia”, tenutasi lo scorso 21 marzo 2018 e che quest’ anno ha fatto tappa, “con la sua carovana di idee e buoni propositi”, nel Capoluogo Dauno. Pochi i disagi per i tanti cittadini che, “quasi a cornice verde”, hanno seguito l’intero corteo anche dai balconi di casa, immortalando il tutto con video, foto ma soprattutto con tanti applausi.

Sì gli applausi di chi non smette di crederci, sognare, sperare, “sporcandosi le mani” se necessario, “non da soli, ma insieme, fianco a fianco, senza distinzione di credo politico di appartenenza”. Alla Kermesse a favore della Legalità e della Conoscenza, hanno preso parte vari istituti scolastici giunti dall’intera provincia di Foggia e non solo, nonchè associazioni di volontariato presenti sul Territorio.

Gruppi di persone di ogni età e di ogni posizione sociale che, fuori dai “soliti mi piace sui Social”, mettono a disposizione gratuitamente e senza scopo di lucro, parte del loro tempo, al servizio della collettività. “Di solerte cornice” all’ invasione pacifica di gruppi studenteschi e associazioni locali, un silenzioso dispiegamento di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, volontari della Protezione Civile e steward.

“Fiume di gente comune” che, nonostante la pioggia battente sin dalle prime ore, è partito “presente e puntuale”, da Piazza Cesare Battisti, intorno alle 8,30 davanti al maestoso Teatro “U. Giordano”, per poi proseguire per corso Garibaldi, via Capozzi, viale Ofanto, corso Roma e giungere, accompagnati dalla lettura, con autoparlante appositamente posizionato su furgoncino Associazione che, a momenti di silenzio e raccoglimento, ha elencato, con audio preregistrato, le migliaia di vittime decedute per Mafia, in Piazza Cavour, davanti alla zampillante Fontana, appositamente transennata e discretamente sorvegliata dai volontari della Protezione Civile.

Tutti “rigorosamente armati” di bandiere, pettorine associative e cartelloni colorati appositamente preparati nei giorni precedenti all’ evento.

Qui, sul palco appositamente allestito su piazzale antistante la Villa Comunale e con due maxi schermi, in modo da dare la possibilità a tutti di prendere parte all’ iniziativa, “occhi e voce” ai tanti interventi dei parenti delle vittime di Mafia, nonchè di Autorità Civili e Militari tra cui l’ex Magistrato Pietro Grasso e, non per ordine di importanza, di Don luigi Ciotti, Presidente

Associazione promotrice iniziativa, che ha voluto ringraziare fortemente i tanti giovani presenti, giunti anche da ogni parte dello “Stivale Italia”, nonostante la copiosa pioggia, interrotta da “qualche spruzzo di sole”.

“Un grido forte e compatto” giunto soprattutto, “leggendo gli sguardi quasi assonnati” da chi, pur avendo fatto “qualche chilometro in più” per giungere puntuale alla manifestazione, è voluto essere presente in modo vivo e propositivo non lasciando che “tutto scorra inesorabile lungo il fiume”, ma mettendo a disposizione i propri piccoli e grandi talenti al servizio dell’ Altro, con un sorriso, un abbraccio, uno sguardo, una stretta di mano, “una pacca sulla spalla” dicendo: “Non sei solo, insieme siamo una Risorsa tutta da condividere”.

Ha preso parte alla manifestazione, risollevata e rincuorata, ancora una volta, di come il Mezzogiorno risponda prontamente alle varie iniziative socio-culturali, tra gli altri, anche la Vice Presidente, dott.ssa Daniela Marcone accolta “con ovazione da star quasi e occhi ancora una volta lucidi di gioia” di giovani, meno giovani e di tanti gruppi scout che dell’impegno fanno “la loro torcia-guida”.

Quest’ ultima, “prendendo parola e microfono”, con voce forte ma allo stesso tempo avvolgente e premurosa, ha rimarcato l’importanza di un dialogo costante sulla corruzione, anche e soprattutto “a riflettori spenti”, per dimostrare come questa condotta, grande o minuta che sia, non è un surplus, ma è qualcosa da arginare, bloccandola “sul nascere affinché non produca frutti marci”.

Idee ribadite, nella seconda parte della giornata della Memoria e del Ricordo, dal Presidente di “Libera” che ha tratteggiato “i motori trainanti” del Movimento.

Parole chiave del suo intervento: Educazione, Formazione, Informazione in famiglia e “tra i banchi di scuola”, insegnando loro che solo con l’impegno, la tenacia, avendo sempre “pugni in tasca e guardando lì oltre l’orizzonte”, è possibile raggiungere anche i traguardi più impensabili.

Il tutto con un’unica “spirito-guida”: farsì che la Storia non venga sempre vista come un “lucchetto chiuso” legato al passato, ma diventi uno “scrigno” sempre aperto da conservare, proteggere e “rispolverare” giorno dopo giorno.

Marco Bonnì

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI