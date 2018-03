Intervista di una giovane manfredoniana a Giuseppe Marasco: “scontro” generazionale

Di:

Manfredonia, 21 marzo 2018. Tutti a Manfredonia conoscono Giuseppe Marasco: attivo sul territorio e soprattutto sui social, dove con ardore scaglia le proprie invettive sulle autorità riscuotendo migliaia di visualizzazioni, il presidente dell’ente Civilis si prodiga, con i suoi modi provocatori, per il futuro del paese. E il futuro di Manfredonia sono ovviamente i giovani, le future generazioni che prenderanno in mano le redini della comunità.

Ma il pensiero giovanile e quello di Giuseppe Marasco viaggiano nella stessa direzione e sulla stessa linea d’onda?

Lei usa tanto i social e ne ha fatto un mezzo per le sue battaglie. Tra gli ultimi che lei ha diffuso ce n’è uno in particolare, quello al Largo Teatro Vecchio.

Io abito in quella zona, la situazione è veramente vergognosa, e mi riferisco soprattutto ai giovani. Anche io sono stato giovane, ma oggi c’è un modo totalmente sbagliato di viverla questa gioventù. Cosa fanno? Fumano canne, bevono. Ogni sera lì si raggruppano ragazzi, la maggior parte maggiorenni e pochi minorenni… hanno questa usanza di bere fiumi di alcool e lasciare bottiglie e bicchieri, sporcando tutto, eppure a pochi metri ci sono dei contenitori vuoti. Un plauso va agli operatori dell’Ase che vedo pulire ogni mattina, ma la responsabilità non deve essere solo la loro. La situazione non è comunque circoscritta solo al Largo Teatro Vecchio, ma è generica. C’è una grossa emergenza per i giovani a Manfredonia:ma io mi chiedo, la notte si festeggia, la mattina… si dorme? E il lavoro? Ci si lamenta sempre che manca lavoro ma non si fa nulla per cercarlo. Abbiamo una società odierna profondamente malata e le istituzioni non aiutano.

Quello che dice lei è in parte vero, ma non può essere generalizzato così. I giovani oggi fanno fatica a trovare lavoro, viene richiesta loro la fantomatica esperienza che oggi fanno molta fatica a fare. È un circolo vizioso.

Ha perfettamente ragione, non si creano le condizioni di lavoro perché in Italia vige questo grande problema: non va avanti la meritocrazia, ma la raccomandazione. Questa inciviltà nasce quindi non solo dal fallimento del ruolo educativo di famiglie e scuole, ma anche dagli ultimi avvicendamenti politici… la politica della sinistra maledetta. Cicerone diceva che noi tutti dobbiamo sottomerci alle leggi per poter essere liberi. Ma quali esempi offre questa politica? Parliamo di un governo illegittimo per molti anni non eletto dal popolo che ci ha tolto il sangue. Finalmente con il 4 marzo c’è stata la primavera… finalmente il popolo stanco ha votato il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle…

Il Popolo non elegge il Governo o il Presidente del Consiglio, ma il Parlamento e i partiti, quindi la Costituzione non è mai stata violata. Ma a proposito della “sinistra maledetta”… la Sinistra ha introdotto una legge sui reati ambientali, una legge che sarebbe servita soprattutto al nostro territorio anni e anni fa.

Certo, dobbiamo ringraziare il Governo per questa legge importantissima, che tuttavia è stata recepita da una normativa europea. In base agli altri stati europei siamo ancora molto indietro, anzi per l’UE siamo addirittura fuori legge. Per esempio: siamo l’unica nazione europea dove paghiamo il bollo in autostrada. Questa è la realtà, non possiamo essere il fanalino di coda dell’Europa. Non voglio fare politica, non mi interessa, ma perché la Sinistra non è stata rieletta? Le soluzioni ci sono ma non vogliamo attuarle: sono più ordine e più disciplina.

Quindi per lei il Centrodestra farà meglio?

Lo spero, parlo degli ultimi arrivati: Meloni, Salvini… dobbiamo fare come una scopa di casa, lei è donna e sa: una nuova scopa politica che faccia una grande pulizia. C’è un cancro nel sistema italiano.

Bella metafora, anche se il mio essere donna non implica necessariamente che io me ne intenda di pulizie, anzi sono negata. Però è bello vedere che alla sua età è ancora così speranzoso nei confronti della politica.

Spero fortemente in un mondo migliore. Siamo tutti cadaveri ambulanti, perché non voler essere ricordate come persone altruiste, che hanno amato e fatto tutto il possibile per la nostra terra? Per dare sicurezza e un futuro vero? Prima o poi giungeremo alle pagine finali delle Sacre Scritture, l’Apocalisse. Non possiamo vivere in un mondo dove c’è chi ha pochissimo e chi così tanto. Secondo la mia filosofia, chi ha tanto deve dare a chi ha poco, come in tempi passati. Sa, io ho studiato Mussolini, il fascismo… possono dire tutto quello che vogliono, ma il Duce ha fatto leggi che prima non c’erano in Italia: la tutela delle donne e dei fanciulli, assistenza per i poveri, l’INPS, la tredicesima, esenzioni tributarie per le famiglie numerose… quando invece adesso il fisco assomiglia al Conte Dracula e prende tutto anche ai poveri.

Faccia attenzione, molte di queste cose sono luoghi comuni e bufale che è importante abbattere nell’immaginario collettivo. L’INPS è nato nel 1898, la pensione sociale venne introdotta solo nel 1969, la tredicesima era destinata solo a classi privilegiate di lavoratori a discapito degli operai che erano invece costretti a straordinari forzati, e se le famiglie numerose erano salve venne però introdotta la tassa al celibato.

Ma sia chiaro, non sono per la dittatura, non sono fascista o razzista. Però, per quanto riguarda la storia… durante la guerra l’Inghilterra e la Francia hanno causato più di un milione di morti con i loro bombardamenti, perché questo i comunisti non lo raccontano? Io sono un provocatore, lo so, ma il succo è che adesso i due partiti maggiormente votati potrebbero ispirarsi a tali decreti di ordine e disciplina, bisogna azzerare e ripartire da capo, con poche leggi ma chiare e precise.

Cambiamo discorso e torniamo a Manfredonia. Parliamo di riqualificazione del territorio.

Sono contento che alcuni nostri amministratori abbiano contribuito alla rivalutazione del territorio e in particolare parlo del Parco Archeologico di Siponto, dell’opera di Tresoldi, gli Ipogei Capparelli… lì però manca un custode comunale. Sono le persone a tagliare l’erba a proprie spese perché il Comune ha già detto di non avere fondi. Noi abbiamo la storia e i beni culturali, ma non i fondi. Che fine hanno fatto le entrate delle nostre tasse? Non esiste neanche un bilancio completo. Noi abbiamo le mura antiche e i nostri torrioni che sono stati venduti, appropriati e distrutti. Ormai regnano l’ignoranza, la cattiveria e l’incompetenza.

E secondo lei i manfredoniani sono pronti ad adottare una mentalità turistica?

No, non lo sono. Io viaggio molto in Italia e quindi conosco la differenza: qui mancano le strutture di accoglienza, dalla pensione a basso prezzo a quelle di lusso. Che turista potrebbe venire qui? I costi di ristorazione sono esagerati, c’è crisi e bisogna mantenersi più bassi. Allo stesso momento non ci sono attrazioni per i turisti più abbienti. Per non parlare del nostro mare inquinato.

E del Carnevale di Manfredonia invece? Cosa ne pensa?

Quando ero giovane vedevo sfilare fino a 12 carri. Oggi invece solo due, quindi è segno che qualcosa non va. Non nei volontari che si prodigano per il Carnevale, certamente.

E il giorno dopo la notte finale del Carnevale, cosa hanno lasciato i cittadini e i turisti giovani per le strade di Manfredonia?

L’indomani le vie di Manfredonia sembravano una pattumiera. L’Ase con enorme sacrificio ha messo ordine, ma poche persone qui hanno la cultura di essere civili. Bottiglie di birre e altro ovunque, ovunque.

Quindi per lei il consumo dell’alcool dei giovani manfredoniani è un problema serio? Si demonizza? O si esagera?

Per me è un problema vero. Alcool e altro. Se pensa poi alle droghe socialmente accettabili di cui i giovani e i meno giovani fanno abuso, come nicotina e caffeina… o la cannabis, io sono contrario a qualsiasi tipo di fumo.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 21 marzo 2018

