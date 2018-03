Di:

Cum’ji ? Ch’ji succisse?

Chi ce ne véje da qua

Chi ce ne véje da llà,

chi acchessì, chi accuddì…

E a llà chi ruméne?

Te raccumanne…

Ne nde ne jènne pure tu…

Llu sacce, à fatte i despitte…

ogne tande à mbrugghjéte i carte,

chiche bbuscjie… chiche fregature…

Che fé? so’ cose de crejature

Ne nn’ji fernite, stanne ll’ati rose?

Mbè… te la vide tu

e llu mese de magge.

Sinde, no pe chiche cose…

a llu mene a tè te canuscime:

tu sì schètte, ne nzì maligne.

schjitte ca tine na bbrutta ndese.

Decèvene ll’andiche, bbjanghe i tigne:

Se ce ne vé nu frecone

ne nvurrimme c’arrevasse nu frechigne…

e cj’àvèssa rombe pure lla mbigne.

Pascalonia

Invocazione

Come è? Che cosa è accaduto?/ Chi se ne va di qua,/ chi se ne va di là,/ chi così, chi colì/ e li chi resta?/ Ti raccomando…/ Non te ne andare pure tu./ Lo so, hai fatto i dispetti,/ogni tanto hai imbrogliato le carte,/ qualche bugia, qualche fregatura./ Che fa? Sono cose di creatura (fanciulli)./ Non è finito, stanno altre rose (preziosità)?/ Mbè te la vedi tu/ ed il mese di maggio./ Ascolti, non per altro/ almeno te ti conosciamo:/ tu sei schietto, non sei maligno./ Solo che hai una male intesa (non ascolti alcuno)./ Dicevano gli antichi, bianche le tempie:/ Se se ne va un frecone,/ non vorremmo che arrivasse un frichigno (furbetto)/ e ci rompesse pure gli impigni (cose delicate)_