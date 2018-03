Il prof. Italo Magno (Sq)

Di:



Manfredonia,21 marzo 2018. ”Purtroppo lontano dall’Italia, apprendo con costernazione la triste notizia della morte di Salvatore Castrignano, amico di tante battaglie per la democrazia, l’ambiente e la legalità. Di lui molti hanno avuto modo di apprezzare la grande disponibilità al servizio dei lavoratori. Nel ricordarlo con affetto, giungano a Lina, a Fabio e a tutta la famiglia, al fratello Michele e a tutti suoi cari le piu sentite condoglianze, anche a nome di Manfredonia Nuova, di cui è stato ideatore, fondatore ed animatore ancor prima ch’essa nascesse. Non potendo partecipare, purtroppo, alle esequie, ritenetemi presente con l’adesione dei sentimenti e della memoria”. Italo Magno, Presidente onorario di Manfredonia Nuova, Italo Magno “Ciao Salvatore” ultima modifica: da

