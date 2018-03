borse di studio BCC

Di:



San Giovanni Rotondo. Anche quest’anno la BCC di San Giovanni Rotondo ha offerto un concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di supporto alle eccellenze della nostra Capitanata. Martedì 20 marzo si è rinnovata la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati delle borse di studio ai migliori talenti soci o figli di soci del nostro istituto bancario. Dopo un intervento di apertura di notevole spessore culturale del presidente della Banca, Giuseppe Palladino, a consegnare il prestigioso riconoscimento sono stati tutti i membri del consiglio di amministrazione. L’evento si è svolto nel salone parrocchiale della Chiesa San Giuseppe Artigiano a San Giovanni Rotondo e al cospetto di una sala gremita, sono state assegnate 85 borse di studio, per un totale di 65.000 euro, interamente donati alla comunità. I giovani beneficiari di questi riconoscimenti si sono distinti per aver ottenuto le migliori votazioni a termine dei cicli scolastici, dalle scuole elementari fino alla laurea magistrale. Grande soddisfazione per tutti i partecipanti che hanno condiviso momenti di commozione contornati da applausi scroscianti. Tra i premi assegnati, la Banca ha erogato anche 2 ambitissime borse di studio per un soggiorno/studio ad Oxford nel Regno Unito. Tutte le foto dell’evento disponibili sulla pagina Facebook della banca.

https://www.facebook.com/bccsangiovannirotondo/ La BCC San Giovanni Rotondo premia le eccellenze del territorio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.