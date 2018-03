L’avvocato Viviana Saponiere nominata consulente ordine dei Tecnici di Radiologia

Di:

Rignano Garganico. Viviana Saponiere, giovane avvocato, è da poco consulente legale dell’Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica della provincia di Foggia. A deliberarlo con voto unanime è stato, l’altro giorno, il consiglio direttivo del sodalizio sulla scorta sulla scorta del curriculum e dell’esperienza maturata dall’interessata. La stessa è chiamata ad assistere e a difendere il predetto organo e i suoi iscritti in ogni incombenza e sede, specie nel campo della salute nei luoghi di lavoro. E questo non a torto, in quanto la categoria è una delle poche ad essere soggetta del tutto a pericoli reali, come le radiazioni. L’interessata , laureata in giurisprudenza con lode all’Università di Foggia, vive ed opera da sempre a Rignano Garganico, sua città natale.

Qui da anni è attivamente impegnata nel sociale e nella politica. In quota Forza Italia è al suo secondo mandato amministrativo, come consigliere comunale delegato in settori importanti, come Grotta Paglicci, sito paleolitico di fama internazionale, che si appresta a diventare, dopo anni di attesa, uno dei Musei non plus ultra in campo preistorico. Lo studio professionale della Saponiere è ubicato al civico 18 del centralissimo Corso Giannone, cuore del centro storico di origine e fattura medievale. Non a caso lo stesso risulta assai apprezzato dai visitatori e dai turisti, attratti come sono dalle sue bellezze ed originalità architettoniche, come l’antico ex-castello e Palazzo Baronale, con annessa torre circolare di origine bizantina e la Chiesa Matrice dell’Assunta di fattura rinascimentale, ma di origine romanica. Va da sé che la notizia in questione non appena si è diffusa in paese è stata accolta con vivo compiacimento ed orgoglio dalla popolazione, perché l’iniziativa contribuisce ad arrestare la fuga dei giovani professionisti e quindi a dare speranza al futuro del paese.

A cura di Antonio Del Vecchio,

Manfredonia 21 marzo 2018